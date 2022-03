Οικονομία

Ασφάλειες: εντατικοί ρυθμοί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι προτεραιότητες του ασφαλιστικού κλάδου έχουν αλλάξει δραματικά φέτος και οι κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στρέφονται στην ψηφιακή τεχνολογία για νέες λύσεις στον απόηχο του COVID-19.

Σε ανάλυση του Pricefox.gr αναφέρονται τα εξής:

"Ο ασφαλιστικός κλάδος ήταν ανέκαθεν καινοτόμος και συμβάδιζε με τις τεχνολογικές εξελίξεις της εκάστοτε εποχής. Μάλιστα, με την εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19, έπρεπε να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών και των εργαζομένων. Αυτή η δράση δεν βρήκε σύμφωνες όλες τις εταιρείες στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα όσοι εξελίχθηκαν μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να βρεθούν με ισχυρό προβάδισμα, σε σχέση με εκείνους που παρέμειναν σε παραδοσιακές λύσεις αντίθετες με τα σημεία των καιρών.

Η ψηφιακή παγκόσμια μετάβαση τον Μάρτιο του 2020

Στις αρχές Μαρτίου 2020, το Insurance Information Institute δημοσίευσε το Global Macro Outlook του πρώτου τριμήνου, το οποίο έδειξε την έκταση του αντίκτυπου του COVID-19 στην παγκόσμια ανάπτυξη και στον ασφαλιστικό κλάδο, που όπως επισήμανε και επαληθεύτηκε, αυτή η ανάγκη για ψηφιοποίηση θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ περισσότερο ??από το τρίτο τρίμηνο του 2020. Ως εκ τούτου, βλέπουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές στη στάση των εταιρειών προς την ψηφιακή μετάβαση. Για παράδειγμα το 2022, φαίνεται πως είναι μια επαναστατική χρονιά για όλους τους εμπλεκόμενους γύρω από την οδική ασφάλεια (φροντίδα ατυχήματος, οδική βοήθεια, ασφαλιστικές εταιρείες, πραγματογνώμονες, φανοποιεία) καθώς εισάγουν καινοτόμες λύσεις.

Καινοτόμες αλλαγές στα πλαίσια της ψηφιακής μετάβασης

Μία από τις πρώτες μεγάλες αλλαγές στον κλάδο, ήταν μια άμεση στροφή προς την ψηφιοποίηση, με ορισμένες εταιρείες να βρίσκουν ευκολότερο τρόπο να προσαρμοστούν σε αυτή την ξαφνική αβεβαιότητα. Η μεταδοτική φύση του Covid-19 και τα μέτρα lockdown που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τον περιορισμό του δείχνουν ότι υπάρχει πλέον έντονη ανάγκη να μειωθεί ο αριθμός των φυσικών σημείων επαφής κατά την αξιολόγηση και την επισκευή τρακαρισμένων οχημάτων. Οι επισκευαστές και οι πελάτες συνειδητοποιούν ότι η υπάρχουσα διαδικασία, που συχνά απαιτεί πολλαπλές περιπτώσεις επαφής καθώς αξιολογείται ένα τρακαρισμένο όχημα, δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες απαιτήσεις για κοινωνική απόσταση. Μάλιστα ήδη στην Ελλάδα υπάρχουν εταιρείες που έχουν συμπεριλάβει την πραγματογνωμοσύνη μέσω καλής ανάλυσης ‘’καθαρών’’ φωτογραφιών.

1.Αυτοµατοποιηµένη Ηλεκτρονική Εκτίμηση Ζημιών στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η χρήση λογισμικών προγραµµάτων στον κλάδο αποζημίωσης υλικών ζημιών οχημάτων, δεν είναι αρκετά διαδεδομένη, παρόλα αυτά έχει μια ενεργή παρουσία και στοχεύει στην καθιέρωση των νέων εφαρμογών στην ασφαλιστική αγορά. Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ατύχημα. Με τη λήψη συγκεκριμένων προτύπων φωτογραφιών από τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή από τη φροντίδα ατυχήματος, κοστολογείται αυτόματα το κόστος επισκευής της εξωτερικής ζημιάς του οχήματος. Μέσω τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζεται και καταγράφεται με θερμική απεικόνιση η ζημιά και το λογισμικό υπολογίζει και αναλύει το κόστος.

Σημαντική λεπτομέρεια είναι πως η τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζει µόνο εξωτερικές ζημιές. Στην περίπτωση που υπάρχουν και εσωτερικές ζημιές, τότε ενεργοποιείται η δεύτερη εφαρμογή, που είναι το video απομακρυσμένης επικοινωνίας. Σε αυτή την περίπτωση ο οδηγός βιντεοσκοπεί από το κινητό του τις ζημιές και μέσα από μια εφαρμογή που του έχει στείλει η ασφαλιστική εταιρεία στέλνει το βίντεο και δρομολογείται η απομακρυσμένη αξιολόγηση των ζημιών.

Ταχεία ψηφιοποίηση ασφαλιστικών διεργασιών

Είναι σαφές ότι η «ταχεία ψηφιοποίηση διεργασιών», όπως αναφέρεται από τη McKinsey, η στροφή δηλαδή του ασφαλιστικού κλάδου προς τις online πλατφόρμες και την ψηφιακή εξυπηρέτηση πελατών, θα μπορούσε να προσφέρει στον ασφαλιστικό κλάδο γρήγορες νίκες όσον αφορά τη μείωση του κόστους, τα μειωμένα ποσοστά σφαλμάτων και την αύξηση των βαθμολογιών από την αξιολόγηση των πελατών, καθώς και σημαντικές βελτιώσεις στα εταιρικά έξοδα. Ωστόσο, η ψηφιοποίηση ενσωματώνει αυτές τις ίδιες ψηφιακές προσεγγίσεις σε όλους τους τομείς, για να μεταμορφώσει τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες της.

Στον αντίποδα της επιτυχίας οι παραδοσιακές ασφαλιστικές λύσεις

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που δεν εφάρμοσαν νέες λύσεις, ανέφεραν ότι αγωνίζονται να προσαρμοστούν σε τρεις άμεσες προκλήσεις στον απόηχο του COVID-19:

Μεγαλύτερη πίεση στην υποστήριξη πελατών

Αδυναμία συναντήσεων αυτοπροσώπως

Ζητήματα ασφάλειας με μη παραγωγικές λύσεις όπως η κοινή χρήση οθόνης

Online ασφάλεια αυτοκινήτου στην Ελλάδα

Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναζητούν λύσεις που είναι εύκολο να εφαρμοστούν και να κλιμακωθούν μακροπρόθεσμα, καθώς βλέπουν τις ανάγκες των πελατών να εξελίσσονται και να περιμένουν καλύτερες υπηρεσίες μέσω της απομακρυσμένης υποστήριξης. Αν και η ψηφιοποίηση σε τέτοιο βαθμό μπορεί να μην ήταν ψηλά στα εταιρικά πλάνα των ασφαλιστικών εταιρειών, η παγκόσμια πανδημία ανέτρεψε τις κινήσεις αυτές, δείχνοντας πως είναι πραγματική προτεραιότητα για το άμεσο μέλλον. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναζητούν τώρα λύσεις που διαθέτουν αρχιτεκτονική API που μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στα δικά τους συστήματα σε πραγματικό χρόνο συνεργασίας, μεταξύ πελάτη και ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που διατηρεί τους πελάτες συνδεδεμένους και ικανοποιημένους 24/7.

Το Pricefox, η καινοτόμα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών και καλύψεων για ασφάλειες αυτοκινήτου έχει εισέλθει δυναμικά στις online χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εισάγοντας καινοτομίες που συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση του κλάδου, δίνοντας στον καταναλωτή τη δυνατότητα να συγκρίνει τιμές και καλύψεις για ασφάλεια αυτοκινήτου μέσα από τρία απλά βήματα online και να βρει το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του. Σε χρόνο ρεκόρ 30 δευτερολέπτων, οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν πάνω από 18 ασφαλιστικές εταιρείες και να αγοράσουν μέσα σε μόνο 2 λεπτά εύκολα και γρήγορα με απόλυτη ασφάλεια ".

*To Pricefox συνεργάζεται με την Insurtech insights.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: Μάνα και κόρη ζούσαν με το πτώμα του πατέρα μέσα στο σπίτι

“The 2Night Show” - Νότης Χριστοδούλου: ο σύντροφος του και τα τελευταία λόγια της μητέρας του (βίντεο)

Χανιά: Ατζαμήδες κλέφτες έσπασαν το... σύστημα πυρασφάλειας αντί για την κάμερα (εικόνες)