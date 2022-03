“The 2Night Show”: Τετάρτη με την υποκριτική σε... πρώτο πλάνο (εικόνες)

Life

Ποιους υποδέχεται στο «The 2Night Show» απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Αντίνοο Αλμπάνη. Ο ταλαντούχος ηθοποιός δηλώνει πως του αρέσει να παίρνει, πλέον, θέση στα κοινωνικά θέματα που τον απασχολούν, μιλάει για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του το πρόβλημα της υγείας του, αλλά και για το πόσο άλλαξε τη συμπεριφορά του. Θυμάται τις απορρίψεις που έχει εισπράξει στη δουλειά του, αλλά και την ταπείνωση που έχει νιώσει σε συνεργασίες του. Τι κοινό μοιράστηκαν στο παρελθόν με τον Δημήτρη Λάλο και πότε συναντήθηκαν πάλι οι δρόμοι τους; Επίσης, περιγράφει με ενθουσιασμό την τηλεοπτική του συνάντηση με τη Χάρις Αλεξίου, στη νέα σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Τέλος, επιδίδεται ,για πρώτη φορά, σε έναν αγώνα μουσικών γνώσεων με αντίπαλο τον Γρηγόρη!

Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και η Αλεξία Μουστάκα, η ηθοποιός που δεν «κουβαλάει» μόνο το βαρύ όνομα των γονιών της, αλλά και μια δυνατή ιστορία ζωής. Κόρη του Σωτήρη Μουστάκα και της Μαρίας Μπονέλου, μοιράζεται όμορφες, αλλά και δύσκολες στιγμές που έζησε μαζί τους. Η δυνατή αγάπη των γονιών της, τα ποιήματα που αντάλλασσαν καθημερινά, η ασθένεια της μητέρας της, η οποία δεν τους αναγνώριζε για χρόνια, και η σχεδόν ταυτόχρονη απώλειά τους. Ποιο είναι το μοναδικό ενθύμιο που κράτησε από τον αγαπημένο της πατέρα; Γιατί δεν αποκαλύπτει εύκολα την «ταυτότητά» της όταν συστήνεται; Τέλος, μοιράζεται τη δική της εμπειρία #MeToo και στέλνει το δικό της μήνυμα.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

