Πόλεμος στην Ουκρανία - Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Έκκληση για φιλοξενία εκτοπισμένων

Ο Ε.Ε.Σ. απευθύνει έκκληση για στήριξη των Ουκρανών προσφύγων που έχουν καταφθάσει στη χώρα μας. Δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει έκκληση για στήριξη των Ουκρανών προσφύγων που έχουν καταφθάσει στη χώρα μας.

Η οργάνωση αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έχει «γίνει αποδέκτης του συγκινητικού ενδιαφέροντος των συμπολιτών μας για στήριξη των Ουκρανών εκτοπισμένων», και απευθύνει νέα έκκληση για την προσωρινή φιλοξενία τους.

Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου, Dr. Αντώνιου Αυγερινού, αναλαμβάνει την καταγραφή των στοιχείων των ενδιαφερόμενων πολιτών που θέλουν να προσφέρουν κατάλυμα για προσωρινή φιλοξενία στους Ουκρανούς πρόσφυγες, οι οποίοι καταφθάνουν στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή του πολέμου που ξέσπασε στην Ουκρανία και σε συνεχή επικοινωνία με τον Ουκρανικό και τον Ρουμάνικο Ερυθρό Σταυρό συγκεντρώνει χρήματα και τρόφιμα προς ανακούφιση των πληγέντων της Ουκρανίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή χρημάτων και τροφίμων του Ε.Ε.Σ. εδώ: https://www.redcross.gr/default.asp?pid=40&la=1&artId=1643

