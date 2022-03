Κοινωνία

Προμαχώνας: Κέντρο Υποδοχής Ουκρανών προσφύγων (εικόνες)

Σε κέντρο φιλοξενίας ειδικά Ουκρανών μετατρέπεται το υπάρχων Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στο Κλειδί.

Έτοιμο να υποδεχθεί έως και 750 Ουκρανούς πρόσφυγες είναι το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων, στο Κλειδί, του δήμου Σιντικής, λίγα χιλιόμετρα από το τελωνείο του Προμαχώνα.

Η απόφαση ελήφθη σε έκτακτη σύσκεψη του δημοτικού συμβουλίου της περιοχής και από το χώρο μετακινήθηκαν οι περίπου 30 πρόσφυγες και μετανάστες, από άλλες χώρες που ήταν εκεί, καθαρίστηκε και είναι έτοιμος να υποδεχθεί τους Ουκρανούς.

Ο δήμαρχος Φώτης Δομουχτσίδης ανέφερε ότι ο δήμος είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παρέχει κάθε βοήθεια σε όσους τη χρειαστούν χωρίς να μπορεί να εκτιμήσει πόσοι και πότε θα έρθουν. Σημείωσε, δε, ότι εφόσον κριθεί απαραίτητο και οι ροές είναι μεγάλες θα χρησιμοποιηθεί και η δομή που βρίσκεται στις Σέρρες.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης τόνισε το βράδυ της Τρίτης ότι «μέχρι στιγμής μας έχουν ζητήσει 20 άτομα από την Ουκρανία προσωρινή φιλοξενία και φυσικά θα παράσχουμε. Είμαστε διατεθειμένοι να ανοίξουμε τη δομή στη Σιντική η οποία είναι 5χλμ. από τον Προμαχώνα».

Η δομή έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μέχρι 750 άτομα σε πλήρως εξοπλισμένα κοντέινερ.

Πηγή: voria.gr

