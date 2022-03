Πολιτική

Κίνημα Αλλαγής: Η Στεφανία Μουρελάτου Διευθύντρια Επικοινωνίας

Η δημοσιογράφος του πολιτικού ρεπορτάζ αναλαμβάνει τα καθήκοντα της Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ.

Η δημοσιογράφος Στεφανία Μουρελάτου, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύντριας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δημοσιογραφεί από το 1997.

Εργάστηκε στην ΕΡΤ και στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 ως πολιτική συντάκτρια. Έχει αρθρογραφήσει σε περιοδικά και ενημερωτικές ιστοσελίδες.

