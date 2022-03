Αθλητικά

Ολυμπιακός: “Πεντάρα” στον Αστέρα

Με... χορταστική «πεντάρα» επί του Αστέρα, ανέβηκε στο +16 ο Ολυμπιακός!

Ένα ημίχρονο αντιστάθηκε ο Αστέρας Τρίπολης στον Ολυμπιακό, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την είσοδο του Βαλμπουενά στο δεύτερο 45λεπτο, πάτησαν... γκάζι κι έφτασαν μέσα σε 35 λεπτά σε εμφατική νίκη με 5-1, αυξάνοντας στους 16 βαθμούς τη διαφορά τους απ’ τον δεύτερο ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ σε εξ αναβολής της ίδιας αγωνιστικής. Παραμένει οριακά στην 6η θέση (με 35 βαθμούς) και στη ζώνη των play offs η ομάδα της Αρκαδίας.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς με διάθεση να πιέσει ψηλά τον Αστέρα και να σημειώσει ένα γρήγορο γκολ που θα... απλοποιούσε τα πράγματα. Ωστόσο, στο πρώτο μέρος δεν το πέτυχε. Στο 13’ ο Μαντί Καμαρά έκανε το σουτ από μακριά, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τσιφτσή. Στο 20’ από άστοχη έξοδο του Τσιφτσή, ο Τικίνιο έκανε την κεφαλιά με εξουδετερωμένο τον γκολκίπερ του Αστέρα, όμως ο Τασουλής έδιωξε πάνω στην γραμμή.

Στο 36’ από κεφαλιά του Παπασταθόπουλου, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, ο Καρμόνα έβαλε την τελευταία στιγμή το πόδι του κι απομάκρυνε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Δύο λεπτά αργότερα, ο Μπενίτο έκανε το σουτ, με τον Βατσλίκ να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός έδειξε από νωρίς τα... δόντια του. Και με τρία γκολ σε έξι λεπτά «τελείωσε» το ματς. Στο 52’ από κόρνερ του Βαλμπουενά, ο Παπασταθόπουλος σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους και με κεφαλιά έκανε το 1-0. Δύο λεπτά μετά (54’) από πολύ γρήγορη αντεπίθεση των «ερυθρόλευκων» και συνδυασμό των Βαλμπουενά, Βρουσάι, Καρβάλιο, ο τελευταίος έστρωσε την μπάλα στον Μασούρα που έκανε εύκολα το 2-0. Στο 57’ από σέντρα του Βρουσάι από τα δεξιά, ο Μασούρας με κεφαλιά-ψαράκι ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι φουλ επιθετικός κι έφτασε σε 4ο γκολ. Σε νέο κόρνερ του Βαλμπουενά, ο Ελ Αραμπί πήρε την πρώτη κεφαλιά κι ο Μπουχαλάκης από κοντά στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 4-0. Ο Αστέρας σημείωσε το γκολ της... τιμής με κοντινό πλασέ του Καρμόνα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη χλιαρή απόκρουση του Μπουχαλάκη, μειώνοντας σε 4-1.

Το τελικό 5-1 «σφράγισε» ο Γκάρι Ροντρίγκες στο 84’ μετά από ασίστ του Ρέαμπτσιουκ, με τον Αστέρα να χάνει την τελευταία ευκαιρία στο ματς στο 90’ με τον Σονί, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει από κοντά τον Βατσλίκ.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Ελ Αραμπί, Παπασταθόπουλος, Ρέαμπτσιουκ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Παπασταθόπουλος, Μανωλάς (46’ Σισέ), Βρουσάι, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά (61’ Μπουχαλάκης), Μαντί Καμαρά, Καρβάλιο, Αγκιμπού Καμαρά (46’ Βαλμπουενά), Μασούρας (73’ Ροντρίγκες), Τικίνιο (35’ λ.τρ. Ελ Αραμπί).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Καρμόνα, Χριστόπουλος, Καστάνιο, Τασουλής, Μουνάφο (68’ Κανελλόπουλος), Βαλιέντε (80’ Ιγκλέσιας), Ρεγκίς, Καπίγια (46’ Ρειέρα), Σίτο (58’ Λέο Τιλίκα), Μπενίτο (68’ Σονί).