Σκοποβολή: “Χάλκινα” τα αδέρφια Κορακάκη

Μία ημέρα μετά την κατάκτηση του χρυσού από την Άννα Κορακάκη στο 10άρι πιστόλι, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πρόσθεσε ακόμη ένα μετάλλιο στη συλλογή της, χάλκινης απόχρωσης, μαζί με τον αδερφό της, Διονύση.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν η Άννα και ο Διονύσης Κορακάκης στο μικτό αγώνισμα των 10μ. με αεροβόλο πιστόλι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξάγεται στο Κάιρο.

Τα αδέρφια προκρίθηκαν στην τελική οκτάδα, όπου τέθηκαν αντιμέτωπα με το δίδυμο της Σερβίας, Ζοράνα Αρούνοβιτς και Νταμίρ Μίκετς, οι οποίοι υπερίσχυσαν με σκορ 50 έναντι 42,5 και προκρίθηκαν στον τελικό. Οι δύο Έλληνες σκοπευτές κατέκτησαν την τρίτη θέση, με τη Σερβία το χρυσό μετάλλιο και την Τουρκία το ασημένιο.

