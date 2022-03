Αθλητικά

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός ο 19χρονος πρωταθλητής Γεβγέν Μαλίσεφ

Σε πένθος βυθίστηκε ο ουκρανικός αθλητισμός. Ο 19χρονος πρωταθλητής του διάλθου έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος τα ουκρανικά εδάφη

Το δράμα των Ουκρανών συνεχίζεται μετά την εισβολή της Ρωσίας, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται συνεχώς. Ανάμεσα σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους είναι και ο Γεβγέν Μαλίσεφ, ο οποίος ήταν 19 ετών, πρωταθλητής στο δίαθλο και υπηρετούσε στον ουκρανικό Στρατό.

Τα τελευταία 24ωρα σκοτώθηκαν και δύο Ουκρανοί ποδοσφαιριστές, ο 22χρονος Βιτάλι Σάπιλο και ο 25χρονος Ντμίτρο Μαρτινένκο.

Ο τερματοφύλακας, Βιτάλι Σαπίλο, παίκτης που μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Καρπάτι Λβιβ, έπεσε νεκρός από ρωσικά πυρά σε σύρραξη κοντά στο Κίεβο το βράδυ της Παρασκευής (25/02), όντας αρχηγός πληρώματος σε ουκρανικό άρμα μάχης.

Ο Ντμίτρο Μαρτινένκο ήταν πρώτος σκόρερ και MVP της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος του Κιέβου και σκοτώθηκε μαζί με τη μητέρα του, στην οικεία τους μετά από έκρηξη από ρουκέτα των ρωσικών δυνάμεων.

