Αθλητικά

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: “Όρθιοι” οι Θεσσαλονικείς με 10 παίκτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς νικητή το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Super League. Η Ένωση προηγήθηκε με τον Λιβάι Γκαρσία στο 28΄, ενώ οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 36΄ με τον Κούρτιτς. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Χάρης Τσιγγάρας του ΠΑΟΚ.

Το πρώτο ημίχρονο τα είχε όλα! Μία αποβολή που άλλαξε τα δεδομένα και δύο γκολ. Στο 19΄ ο Τσιγγάρας αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα (μετά από έλεγχο του VAR) για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Αραούχο και πριν περάσουν δέκα λεπτά η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ. Στο 28΄ από σέντρα του Μάνταλου από δεξιά, ο Λιβάι Γκαρσία πέτυχε το 4ο γκολ του στη λίγκα, στην πρώτη τελική προσπάθεια της ομάδας του. Στο 36΄ από διπλό λάθος των παικτών της ΑΕΚ, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν. Ο Γιασμίν Κούρτιτς εκτέλεσε ένα φαινομενικά ακίνδυνο φάουλ από πλάγια θέση, όμως το τείχος «άνοιξε» και ο Τσιντώτας αιφνιδιάστηκε τοποθετώντας λάθος τα χέρια του, για να σημειωθεί το 1-1. Στα 15 γκολ ο πρώτος σκόρερ και αποκάλυψη του πρωταθλήματος, εξακολουθεί να οδηγεί εκ του ασφαλούς τον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς δέχτηκαν πίεση έως το τέλος του ημιχρόνου και φυσιολογικά θα είχαν πάει στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ, αν ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης δεν πραγματοποιούσε απίστευτη επεμβαση σε εξ επαφής κεφαλιά του Μάνταλου στο 38΄.

Στο β΄ ημίχρονο η εικόνα του παιχνιδιού ήταν η αναμενόμενη. Η ΑΕΚ πίεσε κυρίως με σέντρες και πρωταγωνιστικό ρόλο ανέλαβαν οι Κρέσπο, Ίνγκασον που «καθάριζαν» τις περισσότερες φάσεις. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν συνεχώς κόρνερ (11 έναντι μόλις ενός) όμως οι παίκτες του Λουτσέσκου κυριαρχούσαν σε ύψος και δύναμη, ειδικά από τη στιγμή που έλειπε και ο Λιβάι Γκαρσία (αποχώρησε τραυματίας στο 55΄). Τα λεπτά κυλούσαν και οι αλλαγές δεν έφεραν αποτελέσματα, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Οφρυδόπουλος -στο ντεμπούτο του στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο- χρησιμοποίησε ό,τι «όπλο» είχε στη διάθεσή του ρίχνοντας στο ματς και τον Καρίμ Ανσαριφάρντ. Η κεφαλιά του Τζαβέλα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων που έφυγε ελάχιστα άουτ, ήταν και η μοναδική σημαντική ευκαιρία που έχασε η ΑΕΚ σε όλο το β΄ ημίχρονο.

Διαιτητής: Μικαέλ Φάμπρι (Ιταλία)

Κίτρινες: Σιμάνσκι, Βράνιες , Ρότα - Κρέσπο

Κόκκινη: Τσιγγάρας (19΄)

ΑΕΚ (Σωκράτης Οφυρδόπουλος): Τσιντώτας, Ρότα (74΄ Μισελέν), Βράνιες, Τζαβέλλας, Μοχαμάντι, Σιμόες, Σιμάνσκι (56΄ Σάκχοφ), Μάνταλος (82΄ Ανσαριφάρντ), Γκαρσία (56΄ Άμραμπατ), Τσούμπερ (74΄ Τάνκοβιτς), Αραούχο

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης (85΄ , Ιγκανσον, Κρέσπο, Βιεϊρίνια (85΄ Σίντκλεϊ), Τσιγγάρας, Κούρτιτς (73΄ Σβαμπ), Αουγκούστο, Ζαμπά (85΄ Μουργκ), Μπίσεβαρ (66΄ Ελ Καντουρί), Άκπομ

* Με ενοχλήσεις στους οπίσθιους μηριαίους αποχώρησε ο Λιβάι Γκαρσία στο 55΄.

* Επτά κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο Όγκνιεν Βράνιες και θα χάσει τους δύο επόμενους αγώνες της Ένωσης

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Πυροβόλησαν το κομβόι με τους Έλληνες (βίντεο)

Κορονοϊός: Χωρίς μάσκες σε εξωτερικούς χώρους από το Σάββατο

Αγρίνιο: Εγκεφαλικά νεκρό αγοράκι που κατάπιε φασόλι - Οι γονείς του δωρίζουν τα όργανά του