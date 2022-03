Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδισμοί στο Κίεβο - Σφυροκόπημα στο Χάρκοβο (εικόνες)

Νύχτα τρόμου στο Κίεβο με αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς. Πληροφορίες για ρωσικά χτυπήματα σε σχολεία και εκκλησία στο Χάρκοβο.



Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου ηχούν σειρήνες της αεράμυνας.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να πάνε αμέσως σε καταφύγια, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν εκρήξεις, αλλά δεν δίνονται λεπτομέρειες. Δεν είναι ξεκάθαρο αν βρίσκεται σε εξέλιξη αεροπορική επιδρομή ή ποιοι είναι οι στόχοι.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε μάχες στα όρια του Κιέβου και σε πιθανή κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους. Δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των πληροφοριών αυτών ανεξάρτητα.

«Ο εχθρός προσπαθεί να εισβάλει στην πρωτεύουσα», προειδοποίησε ο δήμαρχος Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram.

Σφυροκοπείται το Χάρκοβο

Το Χάρκοβο αντιστέκεται, αλλά συνεχίζει να δοκιμάζεται σκληρά, καθώς οι Ρώσοι πλέον σκορπούν τον όλεθρο, χτυπώντας ακόμη και σχολεία.

Οπως μεταδίδει το CNN, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τουλάχιστον τρία σχολεία, αλλά και έναν καθεδρικό ναό. Από τις επιθέσεις των Ρώσων δεν γλίτωσαν ούτε καταστήματα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στην Ουκρανία.

The famed armour plant of #Kharkiv has been hit hard . pic.twitter.com/3MhNHiR6hm — Ninjamonkey ???? (@Aryan_warlord) March 3, 2022

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν τις εν λόγω επιθέσεις, με το CNN να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητά τους.

Ένα από τα σχολεία βρίσκεται στη βόρεια γειτονιά της Σαλτίβκα, ενώ τα άλλα δύο απέχουν λίγο περισσότερο από ένα χιλιόμετρο από τη βιομηχανική περιοχή, στα νοτιοανατολικά της πόλης.

Επίσης, μέλος της ειδικής αποστολής παρατηρητών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στην Ουκρανία σκοτώθηκε προχθές Τρίτη κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών στο Χάρκοβο, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ ο διεθνής οργανισμός.

Σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε, ο ΟΑΣΕ κατονομάζει το θύμα, τη Μαρίνα Φένινα, διευκρινίζοντας πως έχασε τη ζωή της καθώς «έκανε προμήθειες για την οικογένειά της σε μια πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη».





Εισβολή του ρωσικού στρατού στην Χερσώνα

Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν σήμερα την παρουσία του ρωσικού στρατού στη Χερσώνα, μεγαλούπολη της νότιας Ουκρανίας που η Μόσχα ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι καταλήφθηκε έπειτα από σφοδρές μάχες.

Ο επικεφαλής των περιφερειακών αρχών Γκενάντι Λαχούτα ανέφερε μέσω Telegram ότι «οι δυνάμεις κατοχής (ο ρωσικός στρατός) βρίσκονται σε όλες τις συνοικίες της πόλης και είναι πολύ επικίνδυνες». Ο δήμαρχος της πόλης των 290.000 κατοίκων Ιγκόρ Κολιχάγεφ ανέφερε ότι συνομίλησε με τους «ένοπλους επισκέπτες», υπονοώντας, χωρίς να κατονομάσει, τους ρώσους στρατιωτικούς.

Ζελένσκι: Το έθνος μας ματαίωσε τα σχέδια του εχθρού

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα ικανοποίηση του διότι ματαιώθηκαν τα «ύπουλα» σχέδια της Ρωσίας, που εισέβαλε στη χώρα του, και την υπερηφάνειά του για την «ηρωική» αντίσταση των Ουκρανών.

«Το έθνος μας ματαίωσε τα σχέδια του εχθρού μέσα σε μια εβδομάδα. Σχέδια γραμμένα εδώ και χρόνια: ύπουλα, γεμάτα μίσος για τη χώρα μας, για τον λαό μας», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

Είπε ακόμη ότι «θαυμάζει ειλικρινά τους ηρωικούς κατοίκους» πόλεων που αντιστέκονται στις ρωσικές δυνάμεις και εμποδίζουν την προέλασή τους καθώς η εισβολή μπαίνει στην όγδοη ημέρα της.

Ψήφισμα του ΟΗΕ για απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκρινε χθες Τετάρτη ότι η έγκριση νωρίτερα από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του ψηφίσματος που καταδικάζει τη Ρωσία για την εισβολή των ενόπλων δυνάμεών της στην Ουκρανία «δείχνει πόσο μεγάλη είναι η έκταση της παγκόσμιας αγανάκτησης για την φρικιαστική επίθεση της Ρωσίας εναντίον μιας κυρίαρχης γειτονικής χώρας και άνευ προηγουμένου παγκόσμια ενότητα».

Ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ την «άμεση έναρξη» της διενέργειας έρευνας για την κατάσταση στην Ουκρανία, όπου καταγγέλλεται ότι διαπράττονται εγκλήματα πολέμου, αφού έλαβε το πράσινο φως των 39 κρατών μελών του διεθνούς θεσμού.

«Ειδοποιώ το προεδρείο του ΔΠΔ για την απόφασή μου να αρχίσω αμέσως να διενεργώ έρευνα για την κατάσταση» στην Ουκρανία, ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας, ο Βρετανός Καρίμ Καν, σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του. «Το έργο μας για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων άρχισε», πρόσθεσε.

