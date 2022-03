Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι πρόσφυγες ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρουμανία, Μολδαβία και Πολωνία υποδέχθηκαν μεγάλους αριθμούς προσφύγων. Σε απόγνωση οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν την χώρα τους.



Ξεπέρασαν πλέον το εκατομμύριο οι πολίτες οι οποίοι έχουν πλέον εγκαταλείψει την Ουκρανία αφότου οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εισέβαλαν στη χώρα την περασμένη εβδομάδα, ενημέρωσε ο Ύπατος Αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ο Φιλίπο Γκράντι.

«Μέσα σε μόλις επτά ημέρες γίναμε μάρτυρες της εξόδου ενός εκατομμυρίου προσφύγων από την Ουκρανία σε γειτονικές χώρες», ανέφερε ο κ. Γκράντι μέσω Twitter.

«Για πολλά εκατομμύρια άλλους, μέσα στην Ουκρανία, είναι καιρός να σιωπήσουν τα όπλα, ώστε να μπορέσει να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια που θα σώσει ζωές», πρόσθεσε ο Ιταλός.

Ο κ. Γκράντι σχεδιάζει να ταξιδέψει τις προσεχείς ημέρες στη Ρουμανία, στον Μόλδοβα και στην Πολωνία, τρεις χώρες που υποδέχθηκαν μεγάλους αριθμούς προσφύγων.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε χθες Τετάρτη, με συντριπτική πλειοψηφία, ψήφισμα που «απαιτεί η Ρωσία να σταματήσει αμέσως την καταφυγή στη βία εναντίον της Ουκρανίας».

Στα πεδία των μαχών, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους και επιβεβαιώθηκε πως κατέλαβαν τη Χερσώνα, μεγαλούπολη της νότιας Ουκρανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Φυγή από την Μαριούπολη: Εφιαλτικό ταξίδι για το κομβόι των Ελλήνων

Δίκη Λιγνάδη: Καταθέτει ο πρώτος μάρτυρας

Νανορομπότ απομακρύνουν την ρύπανση από το νερό (βίντεο)