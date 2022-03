Οικονομία

Ασμάτογλου - Βενζίνη: Πάνω από 2 ευρώ η τιμή της σε λίγες ημέρες

Για τις αυξήσεις στα καύσιμα μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Ελλάδας.



Για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και το ενδεχόμενο αισχροκέρδειας μίλησε ο Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Ελλάδας Γιώργος Ασμάτογλου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο κ. Ασμάτογλου, με την εγκύκλιο του υπουργείου Ανάπτυξης, εν μέσω πανδηνίας, δεν μπορείς να αυξήσεις το εμπορικό σου κέρδος, αρα δεν τίθεται θέμα αισχροκέρδειας, σημείωσε.

Ανέφερε ακόμα ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σήμερα ανέβει στο 1,40 ευρώ, ενώ εξήγησε ότι το κερδος του πρατηριούχου ανέρχεται στο 2% με 3 %, δηλαδή 30 με 40 λεπτά, όπως είπε και υπογράμμισε ότι οι πρατηριούχοι αγοράζουν με τιμές διηληστηρίου και η τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται καθημερινά από τη διεθνή αγορά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η τιμή της βενζίνης στα αστικά κέντρα θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ μέσα σε 15 ημέρες.

