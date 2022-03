Οικονομία

Ουκρανία – Ουσμάνοφ: Το γιοτ του Ρώσου ολιγάρχη κατασχέθηκε στην Γερμανία

Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση της πολυτελούς θαλαμηγού του Ουσμάνοφ, μετά τις κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση πολυτελούς θαλαμηγού, αξίας τουλάχιστον 600 εκατομμυρίων δολαρίων, ιδιοκτησίας του ρώσου δισεκατομμυριούχου Αλίσερ Ουσμάνοφ, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της εισβολής του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφερε στην ηλεκτρονική του έκδοση το αμερικανικό περιοδικό Forbes, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στον ναυτιλιακό τομέα.

Η θαλαμηγός Dilbar, μήκους 156 μέτρων, κατασχέθηκε στο λιμάνι του Αμβούργου, κατά τις πληροφορίες του Φορμπς.

Το πλοίο, κατασκευασμένο από το γερμανικό ναυπηγείο Lurssen, βρισκόταν για επισκευές και τροποποιήσεις στο ναυπηγείο Blohm + Voss, σημείωσε το αμερικανικό περιοδικό προσθέτοντας ότι οι γερμανικές αρχές δέσμευσαν το περιουσιακό στοιχείο του κ. Ουσμάνοφ και ότι οι εργαζόμενοι στη θαλαμηγό δεν προσήλθαν χθες Τετάρτη.

Δεν ήταν διαθέσιμος για σχόλια κάποιος εκπρόσωπος ούτε στη γερμανική ομοσπονδιακή υπηρεσία τελωνείων ούτε στο ναυπηγείο Blohm + Voss. Το Φορμπς ανέφερε ότι εκπρόσωποι του ρώσου επιχειρηματία δεν απάντησαν όταν τους ζήτησε να σχολιάσουν το γεγονός.

Οι Βρυξέλλες επέβαλαν κυρώσεις στον ρώσο μεγιστάνα του τομέα της μεταλλουργίας και άλλες 25 εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου της Ρωσίας εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.

Τουλάχιστον πέντε θαλαμηγοί ρώσων δισεκατομμυριούχων ήταν αγκυροβολημένες ή έπλεαν χθες Τετάρτη στις Μαλδίβες, νησιωτική χώρα του Ινδικού που δεν έχει συνάψει συμφωνία έκδοσης με τις ΗΠΑ, κατά δεδομένα εξειδικευμένων εταιρειών που καταγράφουν τη γεωγραφική θέση πλοίων.

