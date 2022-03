Αθλητικά

Μπακς: μεγάλη νίκη με ανατροπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτος σκόρερ και πάλι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στη νέα νίκη της ομάδας του.

Εκπληκτικό ματς, διεξήχθη στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι, όπου οι Μπακς επικράτησαν στον πόντο των Χιτ με 120-119 χάρη σε καλάθι του Τζρου Χόλιντεϊ στο 1.9", πριν την λήξη της αναμέτρησης. Με αυτή τη νίκη οι πρωταθλητές βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 38-25 και παραμένουν στην 4η θέση της Ανατολής ενώ το Μαϊάμι με ρεκόρ 41-22 βρίσκεται στην κορυφή της περιφέρειας.

Χαρακτηριστικό του αγώνα, είναι το γεγονός ότι επτά λεπτά πριν τη λήξη, τα «ελάφια» βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 14 πόντους (113-99) αλλά στη συνέχεια με επί μέρους σκορ 21-6 κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση και να φτάσουν στη νίκη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι εξαιρετικός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους (8/16 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 9/11 βολές), 17 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 34 λεπτά συμμετοχής. Μεγάλες εμφανίσεις πραγματοποίησαν και οι Κρις Μίντλετον (26 πόντοι, 4/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Τζρου Χόλιντεϊ (25 πόντοι, 5/9 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 6/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 11 ασίστ).

Για τους Χιτ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τάιλερ Χίροου με 30 πόντους (5/11 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 2/2 βολές), 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 35 λεπτά συμμετοχής με τον Γκέιμπ Βίνσεντ να προσθέτει 21 πόντους και τον Μπαμ Αντεμπάγιο 18 πόντους και 12 ριμπάουντ. Πολύ άστοχος ήταν ο Τζίμι Μπάτλερ που είχε μόλις 6 πόντους (2/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές) στα 35 λεπτά που αγωνίστηκε.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 02:30, στο Σικάγο απέναντι στους Μπουλς που είναι δεύτεροι στην Ανατολική Περιφέρεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε η 41χρονη από τα πυρά του πρώην της

Ουκρανία - Βελόπουλος: Η κυβέρνηση δεν προστάτεψε τους ομογενείς

Δίκη Λιγνάδη: Καταθέτει ο πρώτος μάρτυρας