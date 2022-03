Αθλητικά

Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Πεκίνο: Εκτός Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές

Η ανακοίνωση της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής για τον αποκλεισμό των αθλητών.

Αλλαγή δεδομένων σχετικά με την συμμετοχή των Ρώσων και των Λευκορώσων αθλητών στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες, σημειώθηκε την τελευταία στιγμή. Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC), οι αθλητές και οι αθλήτριες που προέρχονται από την Ρωσία και την Λευκορωσία, δεν θα λάβουν μέρος στην κορυφαία διοργάνωση.

Αιτία της απόφασης αυτής, είναι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι με προγενέστερη ανακοίνωση, η IPC έκανε γνωστό ότι αυτοί οι αθλητές θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στους Αγώνες με ουδέτερα «χρώματα», μια απόφαση που είχε αμφισβητηθεί σε πολλές χώρες.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου, η IPC δικαιολόγησε αυτήν την ανατροπή, με την επισήμανση ότι «ομάδες και αθλητές απειλούν τώρα να μην συμμετάσχουν, διακυβεύοντας τις πιθανότητες επιτυχίας των Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου 2022. Η κατάσταση στο χωριό των αθλητών επιδεινώνεται και η εγγύηση της ασφάλειάς τους έχει καταστεί αδύνατη».

Υπενθυμίζεται, ότι μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) κατηγόρησε την Ρωσία για παραβίαση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και προέτρεψε τις ομοσπονδίες να αποκλείσουν τους Ρώσους αλλά και τους Λευκορώσους από όλες τις διοργανώσεις.

Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες, αρχίζουν στο Πεκίνο αύριο (4/3) και θα ολοκληρωθούν στις 13 Μαρτίου.

