Πολιτική

Ουκρανία - Μηταράκης: Να παράσχουμε απτή υποστήριξη στους εκτοπισμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στις Βρυξέλλες, συμμετέχει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.



Ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στις Βρυξέλλες, ανέφερε ότι «αναμένουμε να σημειωθεί πρόοδος στο πολύ αναγκαίο Πακέτο Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά δεν είναι αυτά τα σημαντικά ζητήματα σήμερα», τονίζοντας πως «το πλέον κρίσιμο είναι να παράσχουμε απτή υποστήριξη στους Ουκρανούς εκτοπισμένους, που αναγκάστηκαν να αφήσουν τη χώρα εξαιτίας της εισβολής από τη Ρωσία».

Ειδικότερα, ο κ. Μηταράκης δήλωσε:

«Πολλά σημαντικά ζητήματα στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Καλωσορίζουμε την πρόταση του Προέδρου Μακρόν για τη δημιουργία ενός ισχυρού Συμβουλίου Σένγκεν για να παράσχει ηγεσία στην κοινή ζώνη. Την ίδια στιγμή, όλοι αναμένουμε να σημειωθεί πρόοδος στο πολύ αναγκαίο Πακέτο Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά δεν είναι αυτά τα σημαντικά ζητήματα σήμερα. Το πλέον κρίσιμο είναι να παράσχουμε απτή υποστήριξη στους Ουκρανούς εκτοπισμένους, που αναγκάστηκαν να αφήσουν τη χώρα εξαιτίας της εισβολής από τη Ρωσία. Από μία συγκεκριμένη πρόταση της Επιτροπής, πρέπει να πάρουμε σήμερα ειδικές αποφάσεις για την ενεργοποίηση των νομικών εργαλείων για να παράσχουμε ασφαλές καταφύγιο στους Ουκρανούς».

Ειδήσεις σήμερα:

Ανδραβίδα: Μακελειό στο σπίτι της δολοφονημένης οικογένειας (εικόνες)

Ουκρανία - Φυγή από την Μαριούπολη: Εφιαλτικό ταξίδι για το κομβόι των Ελλήνων

Δίκη Λιγνάδη: Καταθέτει ο πρώτος μάρτυρας