Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Μπήκε μπροστά η κόρη της

Φίλη της Βίκυς, που πέρασε μπροστά από τον τόπο του εγκλήματος περιγράφει την τραγωδία.

Η φίλη της Βίκυς, της 41χρονης που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ και μπροστά στα δύο της παιδιά, μέσα στο χώρο της εργασίας της από το σύντροφό της, μίλησε για το μαρτύριο που ζούσε η γυναίκα μέσα στη σχέση της.

Ο Δήμητρα Τσιλίδου, δικηγόρος και φίλη της Βίκυς ανέφερε πως η ταλαιπωρία της είχε ξεκινήσει πριν από τρία χρόνια, ενώ πρόσφατα είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα κατά του 47χρονου.

Η κ.Τσιλίδου, όπως δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό», πέρασε από το καφενείο της 41χρονης λίγο μετά το φονικό.

«Άκουσα το δεύτερο πυροβολισμό και το πίστεψα ότι μπορεί να ήταν κάτι τέτοιο», είπε εμφανώς ταραγμένη.

Η ίδια είδε τη μεσαία κόρη του θύματος να βγαίνει από το καφενείο, με την μπλούζα της μέσα στα αίματα, ενώ η μικρή της κόρη έλεγε στο τηλέφωνο «πυροβόλησε τη μαμά».

Εκτίμησε και βάσει των αυτόπτων μαρτυρών, ότι, ο δράστης παρακολουθούσε το θύμα του, αφού «τους πέρασε όλους και μπήκε κατευθείαν στην κουζίνα», μόλις είχε μπει κι εκείνη.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τους αυτόπτες μάρτυρες, που επικαλέστηκε η κ.Δήμητρα, «η μεσαία κόρη της γυναίκας, μπήκε μπροστά για να την προστατέψει.

Δεν τα κατάφερε και η 41χρονη δέχθηκε πυροβολισμούς στην κοιλιακή της χώρα.

Ερωτηθείσα γιατί δεν τον χώριζε, απάντησε πως «μπορεί μια γυναίκα να ζει υπό το καθεστώς φόβου», συμπληρώνοντας πως, «όταν έδειχνε τη διάθεση να χωρίσει, γίνονταν φασαρίες».

Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικές οι αναρτήσεις του για το θάνατο.

