“Άγριες Μέλισσες”: “Καυτό” επεισόδιο την Πέμπτη (εικόνες)

Συγκλονιστικές εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.



Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…





Τι θα δούμε την Πέμπτη, στις 21:15, στον ΑΝΤ1…

Όλοι είναι αναστατωμένοι με την έγκριση του Υπουργείου, να γίνει το αεροδρόμιο στο Διαφάνι.

Ο Δούκας με την οικογένειά του πια στο πλευρό του, προσπαθεί να βρει μια λύση, αλλά τα νέα δεν είναι ενθαρρυντικά.



Η Ζωή δεν πιστεύει πως ο Λευτέρης έχει σχέση με τη Βέτα, ενώ ο Ακύλας ζητάει να τη γνωρίσουν.

Ο Παναγιώτης είναι αποφασισμένος ν’ αποκαλύψει τα αισθήματά του στη Βιολέτα, ενώ ο Ζαχαρίας θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια μεγάλη αλήθεια.

Ο Ζάχος προάγεται σε Αντισυνταγματάρχη και οργανώνει ένα πάρτι στο σπίτι του, μόνο που δεν θα έχει την κατάληξη που θέλει.

Η Σοφούλα και η Κορίνα θα κάνουν μια καινούρια αρχή στη γνωριμία τους. Η Ελένη θα αποκαλύψει στον Λάμπρο ένα μεγάλο μυστικό…

