“Το Πρωινό” – Πωλίνα Γκιωνάκη για Κιμούλη: Εκφοβισμός η μήνυση στο ΣΕΗ (βίντεο)

Η Πωλίνα Γκιωνάκη και η Ελένη Τζώρτζη μιλούν στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τον Γιώργο Κιμούλη.

Για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Κιμούλη, τις καταγγελίες στο πρόσωπό του και τη μήνυση κατά του ΣΕΗ μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Πωλίνα Γκιωνάκη.

Η ηθοποιός, κόρη του μεγάλου Γιάννη Γκιωνάκη, είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Κιμούλη όταν ήταν κι οι δύο πολύ νέοι.

«Συνεργάστηκα καλά γιατί τότε ούτε τη δύναμη είχε αφού ήταν νέος αλλά ούτε θα τολμούσε να πειράξει την κόρη του θιασάρχη του», είπε.

«Έχω υποστεί την κακοποίηση και μάχομαι κατά της της κακοποίησης», τόνισε η Πωλίνα Γκιωνάκη.

«Σαφώς στηρίζω τη Ζετα Δούκα και όλες τις κυρίες του θεάτρου κι όχι γιατί ήμουν μπροστά αλλά γιατί δεν πιστεύω πως καμία γυναίκα θα έβγαινε να πει ότι είναι θύμα κακοποίησης χωρίς να είναι», συμπλήρωσε.

Σχετικά με τη μήνυση που κατέθεσε κατά του ΣΕΗ ο Γιώργος Κιμούλης, τη χαρακτήρισε «εκφοβισμό».

Ενώ για το μέλλον του ηθοποιού, ευχήθηκε «να συνεχίσει να παίζει, αλλά να έχει σεβασμό προς τους συναδέλφους του».

Τέλος, ερωτηθείσα για τη δήλωση του Σάκη Ρουβά υπέρ του Δημήτρη Λιγνάδη, σχολίασε πως «καλύτερα να τραγουδάει, είναι πρόκληση να λες ότι τον αγαπάς».

Τζώρτζη: Αλλοπρόσαλλο να θες λεφτά από την κακοποίηση ανθρώπων

«Αλλοπρόσαλλο» χαρακτήρισε η ηθοποιός Ελένη Τζώρτζη το γεγονός ότι, ο Γιώργος Κιμούλης έκανε μήνυση στα θύματά του.

«Ο κάθε θύτης θα καταγγέλλει τα θύματά του;», διερωτήθηκε.

Μιλώντας πάντως, για τον ηθοποιό και σκηνοθέτη είπε πως «είχε τέτοια διάθεση από την αρχή της καριέρας του, είχε προταθεί από τον Βολανάκη και αντέδρασε κάνοντας μήνυση στο Εθνικό Θέατρο».

«Πάντα είχε μία υπεροψία απέναντι τους», κατέληξε.

