“Το Πρωινό”: Ο Κώστας Αποστολάκης για τη “στροφή” του στη θρησκεία (βίντεο)

Για την αλλαγή που έφερε η θρησκεία στη ζωή του, το παρελθόν, τις συμπτώσεις και το θαύμα που βίωσε μίλησε ο καλλιτέχνης στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Έχασα κιλά γιατί νηστεύω, τα τελευταία δύο χρόνια», είπε ο εμφανώς αδυνατισμένος ηθοποιός, Κώστας Αποστολάκης, μπαίνοντας στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό».

«Δεν άντεχα τον προηγούμενο τρόπο ζωής που με είχε κουράσει, με βοήθησε η πανδημία», είπε σημειώνοντας πως την ώρα που ο κορονοϊός έχει πάρει αμέτρητες ζωές, έχει αλλάξει και την κοσμοθεωρία τόσων.

«Ήρθα πιο κοντά στη θρησκεία και δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψω. Ο λόγος κάπου σταματά και μετά υπάρχει ο ουρανός. Έζησα ένα πραγματικό γεγονός στον ξύπνιο μου», σημείωσε ερωτηθείς πώς έγινε η «επαφή».

Εξήγησε δε πως, ενώ οι περισσότεροι πιστοί στρέφονται στη θρησκεία τις δύσκολες ώρες της ζωής του, ο ίδιος πήγε «μέσα στη χαρά», αφού όπως είπε, «δεν ένιωσα θλίψη».

«Ζήτησε και θα σου δοθεί, αρκεί να το πιστεύεις πολύ και χωρίς αμφιβολίες», σημείωσε.

Μιλώντας για το παρελθόν του είπε πως, «έχω κάνει πολλά αξιόποινα πράγματα, έχω ζητήσει συγγνώμη από τους ανθρώπους, αλλά το θέμα είναι να ζητήσεις συγγνώμη για την ύπαρξή σου».

Είπε πως ήταν 30 χρόνια στη νύχτα, όπου «έχω εκμεταλλευτεί πολλούς ανθρώπους, έχω χρησιμοποιήσει βία κατά ανδρών, αλλά όχι γυναικών».

Ερωτηθείς για τις σχέσεις που έχει πλέον με τη σύζυγο και τη 10χρονη κόρη του, είπε πως «είναι καλύτερες από ποτέ».

«Γονάτισα και 20 λεπτά προσευχή με κλάμα. Έγινε ένα κρακ μέσα μου κι από εκείνη τη στιγμή άλλαξε η ζωή μου», περιέγραψε λακωνικά τη στιγμή που έγινε η αλλαγή στη ζωή του, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως θαύμα.

Επαγγελματικά αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στη σειρά «Άγιος Παΐσιος» και στο πώς έλαβε το απροσδόκητο τηλεφώνημα ενώ βρισκόταν στο Άγιον Όρος, ενώ μίλησε και για τη συμμετοχή του στην ταινία για την μπασκετική ομάδα του Παναθηναϊκού, με τίτλο «Ταξίδια στα αστέρια».

«Όποιος δει την ταινία θα καταλάβει τι σημαίνει να είσαι φίλαθλος και να αγαπάς την ομάδα σου», κατέληξε.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Κώστα Αποστολάκη στην εκπομπή «Το Πρωινό»

