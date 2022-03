Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: η μέρα που θα φέρει αλλαγές και οι προβλέψεις για την Πέμπτη

Οι προβλέψεις της αστρολόγου της εκπομπής «Το Πρωινό» για τη νέα Σελήνη και τον Ήλιο που έρχεται στο Δία.

«Τρεις φορές μέσα στον αιώνα έχει γίνει αυτή η όψη στον Άρη, η μία το 1940», τόνισε η Λίτσα Πατέρα, εξηγώντας πως αν και ο Πλούτωνας «μας στεναχώρησε, έχει και τις καλές τις όψεις του».

Η αστρολόγος της εκπομπή «Το Πρωινό», είπε πως χάρη αυτής της όψης, «θα μπορούσε να γίνει μια καλή συμφωνία ή ένας έρωτας που θα κρατήσει χρόνια».

Εξήγησε δε πως, «στις 12/4 είναι μια καλή ημερομηνία, θα έχουμε πολλές αλλαγές».

Τόνισε πως «το Σάββατο ο Ήλιος είναι μαζί με τον Δία» και υπενθυμίζοντας ότι, «η νέα Σελήνη είναι στα ψάρια».

Για να καταλήξει πως η σπάνια αυτή όψη, μπορεί να «δημιουργήσει καταστροφές ή και έρωτες που θα κρατήσουν μια ζωή».

Αναλυτικά οι προβλέψεις της Λίτσα Πατέρα για όλα τα ζώδια

