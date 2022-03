Αθλητικά

Άρης: πήρε πίσω τους 6 βαθμούς από το CAS – Ανακατατάξεις πριν τα play off

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά τη δικαίωση του Άρη από το CAS.

Δικαίωση για τον Αρη από το Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο της Λοζάνης, το οποίο έκανε δεκτή την προσφυγή των «κιτρίνων» για την ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών που του είχε επιβληθεί από την αρχή της χρονιάς, λόγω της κατηγορίας για πλαστογραφία στην υπόθεση Λάσκοφ. Το CAS ανέτρεψε την απόφαση που είχε πάρει η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ και επικύρωσε εν συνεχεία η Επιτροπή Εφέσεων.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Αρης εξασφαλίζει οριστικά θέση στα πλέι-οφ της Super League και μάλιστα ανεβαίνει στην τέταρτη θέση με 42 βαθμούς, τρεις μπροστά από τον Παναθηναϊκό και έναν πίσω από την ΑΕΚ.

Το τελευταίο εισιτήριο για τα πλέι-οφ θα διεκδικήσουν πλέον την τελευταία αγωνιστική ο Αστέρας Τρίπολης (35β.), ο ΠΑΣ Γιάννινα (34β.) και ο ΟΦΗ (34β.), με την υποσημείωση ότι εκκρεμεί η έφεση της ηπειρωτικής ΠΑΕ για την ποινή αφαίρεσης πέντε βαθμών που της επέβαλε ο αθλητικός δικαστής, μετά τη σχετική έκθεση της ΕΕΑ.

Μετά την απόφαση του CAS να επιστραφούν στον Αρη οι έξι βαθμοί, η βαθμολογία της Super League διαμορφώνεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. Ολυμπιακός 25 20-5-0 11-2-0 9-3-0 46-12 65

2. ΠΑΟΚ 25 15-5-5 8-3-2 7-2-3 48-24 50

3. ΑΕΚ 25 13-4-8 7-1-4 6-3-4 40-27 43

4. Άρης 25 12-6-7 6-4-2 6-2-5 26-20 42

5. Παναθηναϊκός 25 12-3-10 9-2-2 3-1-8 39-21 39

6. Αστέρας Τρίπολης 25 10-5-10 7-1-5 3-4-5 26-27 35

7. ΠΑΣ Γιάννινα 25 11-6-8 7-3-3 4-3-5 28-24 34

8. ΟΦΗ 25 8-10-7 4-5-3 4-5-4 31-32 34

9. Παναιτωλικός 25 8-5-12 4-3-6 4-2-6 25-38 29

10. ΝΠΣ Βόλος 24 8-5-11 5-1-6 3-4-5 34-40 29

11. Ιωνικός 25 6-8-11 4-4-4 2-4-7 25-32 26

12. Ατρόμητος 24 5-5-14 4-2-5 1-3-9 25-44 20

13. Λαμία 25 4-6-15 2-3-7 2-3-8 19-35 18

14. Απόλλων Σμύρνης 25 2-7-16 1-6-6 1-1-10 9-45 13

***Στον ΠΑΣ Γιάννινα επιβλήθηκε πρωτόδικα αφαίρεση πέντε (5) βαθμών

Ειδήσεις σήμερα:

Ανδραβίδα: Μακελειό στο σπίτι της δολοφονημένης οικογένειας (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Διαπραγματεύσεις: Κίεβο και Μόσχα ξανά στο τραπέζι

Λίτσα Πατέρα: η μέρα που θα φέρει αλλαγές και οι προβλέψεις για την Πέμπτη