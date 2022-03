“VINYΛΙΟ”: Αφιέρωμα στην δεκαετία του ’90 (βίντεο)

Life

Το ζητήσατε, ήταν δίκαιο και θα γίνει πράξη! Την Παρασκευή 4 Μαρτίου, στις 20:00, το «VINYΛΙΟ» παρουσιάζει το Α’ μέρος ενός μεγάλου αφιερώματος στη δεκαετία του ’90.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, θα παρουσιάσουν τα σημαντικότερα γεγονότα των 90's (πολιτικά, αθλητικά, μουσικά, παγκόσμια και ελληνικά), τις εμβληματικότερες προσωπικότητες, τις τάσεις στη μόδα, τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τη μουσική, τον κινηματογράφο, τις κομμώσεις, αλλά και την τεχνολογία.

Όλα όσα χαρακτήρισαν μια ολόκληρη εποχή, έρχονται στον ΑΝΤ1, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, για να μας γεμίσουν γλυκές αναμνήσεις από τη δεκαετία του ’90.

Μη χάσετε στο «VINYΛΙΟ», αυτής της Παρασκευής στις 20:00, το Α’ μέρος του αφιερώματος στη δεκαετία του ‘90!





