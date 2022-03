Κοινωνία

Λιγνάδης: Είμαι αθώος, αρνούμαι όλες τις κατηγορίες

Ο Αλέξης Κούγιας ζήτησε να αποχωρήσει από τη δικαστική αίθουσα συγκεκριμένος παριστάμενος ο οποίος είχε μηνύσει τον Λιγνάδη αλλά η υπόθεση είχε παραγραφεί.

«Δηλώνω ότι αρνούμαι όλες τις κατηγορίες» είπε ο Δημήτρης Λιγνάδης κατά την πρώτη τοποθέτησήτου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αμέσως μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου.

Ο κατηγορούμενος για τέσσερις βιασμούς, που δήλωσε στο δικαστήριο ηθοποιός, σκηνοθέτης και δάσκαλος, αφού άκουσε όσα του καταλογίζονται δήλωσε αθώος για όλες τις πράξεις που περιλαμβάνονται στην δικογραφία.

Η διαδικασία ξεκίνησε με αίτημα της υπεράσπισης να αποχωρήσει από την αίθουσα συγκεκριμένος παριστάμενος ο οποίος είχε μηνύσει τον Δημήτρη Λιγνάδη αλλά η υπόθεση είχε παραγραφεί. Ο άνδρας βρισκόταν στην αίθουσα ως συνεργάτης τής εκ των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής Μαρίας Κουρτέση.

Ο Αλέξης Κούγιας ζήτησε από το δικαστήριο να μην επιτρέψει να βρίσκεται εντός της αίθουσας το συγκεκριμένο πρόσωπο, αναφέροντας ότι θεωρεί πως ο άνδρας θέλει να παρακολουθεί την διαδικασία για να ενημερώνει τους μάρτυρες που βρίσκονται εκτός.

Η πολιτική αγωγή δήλωσε πως δεν αντιτάσσεται στο αίτημα.

Ο εισαγγελέας Έδρας πρότεινε να αποχωρήσει από την αίθουσα ο άνδρας θεωρώντας ότι είναι πιθανό να ζητηθεί η κατάθεσήτου στο μέλλον και επομένως δεν θα πρέπει να του επιτραπεί να παρακολουθήσει τη δίκη.

Ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη ζήτησε από το δικαστήριο να καλέσει σε κατάθεση το εν λόγω πρόσωπο. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν να αποχωρήσει από την αίθουσα ο άντρας.

