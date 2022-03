Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Λαβρόφ: Η Δύση σπέρνει πανικό για πυρηνικό πόλεμο

Η Μόσχα, είπε, θα συνεχίσει "μέχρι τέλους" την στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία, την οποία κατηγόρησε ότι λαμβάνει εντολές από την Ουάσινγκτον.



Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ότι δεν έχει καμία αμφιβολία πως θα βρεθεί λύση στην ουκρανική κρίση και ότι ένας νέος γύρος συνομιλιών πρόκειται να ξεκινήσει μεταξύ ρώσων και ουκρανών αξιωματούχων, αλλά πρόσθεσε ότι ο διάλογος της Ρωσίας με τη Δύση πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό.

Ο Λαβρόφ επανέλαβε ότι η Μόσχα δεν θα ανεχτεί τη στρατιωτική απειλή από την Ουκρανία, η οποία όπως είπε λαμβάνει εντολές από την Ουάσινγκτον.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ εκτίμησε ακόμη ότι κάποιοι ξένοι ηγέτες προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και επισήμανε ότι τα περί πυρηνικού πολέμου δεν αναφέρονται από τη Ρωσία. "Ολος ο κόσμος γνωρίζει ότι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δεν μπορεί παρά να είναι πυρηνικός, αλλά σας εφιστώ την προσοχή στο γεγονός ότι αυτό είναι στο μυαλό των δυτικών πολιτικών και όχι των Ρώσων", είπε. Η Ρωσία δεν κάνει σκέψεις για πυρηνικό πόλεμο, διευκρίνισε.

Ο Λαβρόφ επισήμανε πρόσφατες δηλώσεις των ομολόγων του της Γαλλίας και της Βρετανίας, Ζαν-Ιβ Λεντριάν και Ελίζαμπεθ Τρας αντίστοιχα, οι οποίοι αναφέρονταν στην πυρηνική αποτροπή και στον κίνδυνο πολέμου με τη Ρωσία. "Αν κάποιοι απεργάζονται ένα σχέδιο αληθινού πολέμου εναντίον μας, και θεωρώ ότι απεργάζονται, πρέπει να σκεφτούν προσεκτικά", είπε και διαβεβαίωσε ότι "δεν θα επιτρέψουμε κανένα είδος προβοκάτσιας να μας αποσταθεροποιήσει" και ότι η Μόσχα θα συνεχίσει "μέχρι τέλους" την στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία.

Χωρίς να αναφέρει αποδείξεις για να στηρίξει τις δηλώσεις του, ο Λαβρόφ κατηγόρησε τον εβραϊκής καταγωγής Ουκρανό πρόεδρο Βλαντίμιρ Ζελένσκι, ότι προεδρεύει μιας "κοινωνίας όπου ανθεί ο ναζισμός".

Η Δύση είναι ενήμερη για τις ανησυχίες μας και δεν μπορεί να τις αγνοεί επ' αόριστον, σημείωσε, θα πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθεί. Η Μόσχα θεωρεί τις κυρώσεις της Δύσης "φόρο επί της ανεξαρτησίας" και είναι πεπεισμένη ότι έχει δίκιο στην αντιπαράθεσή της με τη Δύση. Ο Λαβρόφ κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι επιδιώκει να διατηρήσει υπεροχή και επισήμανε ότι, ενώ η Ρωσία έχει πολύ καλή θέληση, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να υπονομεύσει τα συμφέροντά της.

Η ρωσική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Ουκρανίας στοχεύει, μεταξύ άλλων, στο να διασφαλίσει ότι το Κίεβο δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και η Μόσχα δεν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να διατηρήσει υποδομές που απειλούν τη Ρωσία.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τις ρωσικές δυνάμεις ότι πλήττουν περιοχές αμάχων, αλλά ο Λαβρόφ σχολίασε ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν αυστηρές εντολές να χρησιμοποιούν υψηλής ακρίβειας όπλα και να καταστρέφουν στρατιωτικές υποδομές.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται σε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία, είπε ο Λαβρόφ προσθέτοντας ότι ο όρος "παράπλευρες απώλειες" χρησιμοποιείται από την εποχή των δυτικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράκ και στη Λιβύη.

Η Ρωσία δεν αισθάνεται πολιτικά απομονωμένη και το ερώτημα για το πώς ζει η Ουκρανία θα πρέπει να απαντηθεί από τον λαό της, κατέληξε ο Λαβρόφ.

Χωρίς να αναφέρει αποδείξεις, ο Ρώσος ΥΠΕΞ έκανε λόγο για πληροφορίες της Μόσχας ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν για το ενδεχόμενο να χάσουν τον έλεγχο αυτού που περιέγραψε ως εργαστήρια χημικών και βιολογικών δοκιμών στην Ουκρανία κατηγορώντας μάλιστα τη Βρετανία ότι κατασκευάζει εκεί στρατιωτικές βάσεις.

