Οικονόμου: Η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα το δίκαιο και τη νομιμότητα

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι πρόσφυγες προς την Ελλάδα και οι ομογενείς. Η ενεργειακή κρίση, ο ΕΝΦΙΑ και τα μέτρα στήριξης.

«Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εξακολουθεί να συγκλονίζει και να κινητοποιεί ολόκληρο τον κόσμο, να τονώνει την ενότητα και την αποφασιστικότητα της Ευρώπης απέναντι στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου, απέναντι στον αυταρχισμό και στον αναθεωρητισμό», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Έκανε λόγο για ηχηρό μήνυμα στην ηγεσία της Ρωσίας και έμπρακτη στήριξη του ουκρανικού λαού στον αγώνα που δίνει.

Αναφέρθηκε στη στάση που τηρεί η χώρα μας ενώνοντας τις δυνάμεις της με τους εταίρους και τους συμμάχους της απέναντι στους εισβολείς και δίπλα στους ομογενείς μας και στους Ουκρανούς στον αγώνα τους για ελευθερία και δημοκρατία.

Υπογράμμισε ότι οι διεθνείς εξελίξεις δικαιώνουν τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης που υπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα διασφαλίζοντας την πατρίδα και τους ανθρώπους της.

«Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο αναθεωρητισμός εξακολουθεί να πληγώνει την Κύπρο και να καραδοκεί στη γειτονιά μας», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Πρόσθεσε ότι οι διεθνείς εξελίξεις δικαιώνουν την επιλογή για την ενίσχυση της άμυνάς μας και την οικοδόμηση ισχυρών συμμαχιών.

«Αυτό που απέδειξε η κρίση στην Ουκρανία είναι ότι κατ' αρχήν μόνος σου πρέπει να δείξεις ότι μπορείς να υπερασπιστείς την εθνική κυριαρχία και τα εθνικά σου δίκαια. Η ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα, η δύναμη του κράτους και το σφρίγος της κοινωνίας είναι ο θεμέλιος λίθος της εθνικής ανεξαρτησίας», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου επεσήμανε ότι οι διεθνείς εξελίξεις δικαιώνουν ταυτόχρονα τις επιλογές των ευρωπαίων ηγετών ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που θέτουν ως προτεραιότητα τη στρατηγική ευρωπαϊκή αυτονομία ως απάντηση στο σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται απέναντι στους ταραξίες εν ενεργεία και δυνητικούς που υπάρχουν στην ήπειρό μας.

Έκανε ακόμη αναφορά στο ότι η χώρα μας υποδέχεται στο μεταξύ τους πρώτους πρόσφυγες από την Ουκρανία και σε συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί προς διευκόλυνση της υποδοχής τους. Πρόσθεσε πως η Ελλάδα έχει αυξημένη ιστορική και ανθρωπιστική ευαισθησία στο θέμα των προσφύγων πολέμου.

Αξιολογώντας τις επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία και τις αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά η κυβέρνηση λαμβάνει μια σειρά δυναμικών πρωτοβουλιών, είπε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αναφέρθηκε διεξοδικά στις πρωτοβουλίες αυτές.

Μίλησε για συγκεκριμένο πλάνο εξασφάλισης και επάρκειας του ενεργειακού εφοδιασμού και πρόσθεσε ότι μέχρι τώρα έχουν διατεθεί πάνω από 2 δισεκ. ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και αγροτών απέναντι στις ανατιμήσεις και η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί. Παράλληλα θα προωθηθούν και νέες παρεμβάσεις για τους οικονομικά ασθενέστερους.

Αναφέρθηκε και στην πρόταση που κατέθεσε ο πρωθυπουργός και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, δεδομένου ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό.

Επίσης τόνισε ότι δίνεται έμφαση στην προστασία και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων και αναφέρθηκε αναλυτικά στα δύο νομοσχέδια για ακόμη χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ και το νομοσχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας των πιο ευάλωτων πολιτών.

Η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα το δίκαιο και τη νομιμότητα, υπογράμμισε ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του. «Είμαστε με τους πολλούς. Είμαστε με αυτούς που έχουν δίκαιο. Δεν εφησυχάζουμε δεν επαναπαυόμαστε και είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε κάθε ενδεχόμενο», τόνισε.

Αναλυτικά, στην εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εξακολουθεί να συγκλονίζει και να κινητοποιεί ολόκληρο τον κόσμο, να τονώνει την ενότητα και αποφασιστικότητα της Ευρώπης απέναντι στην παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, απέναντι στον αυταρχισμό και τον αναθεωρητισμό. Η αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στέλνει ηχηρό μήνυμα στην ηγεσία της Ρωσίας και συνιστά έμπρακτη στήριξη του ουκρανικού λαού στον αγώνα που δίνει.

Η Ελλάδα -όπως διακήρυξε από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- ενώνει τις δυνάμεις της με τους εταίρους και τους συμμάχους της, απέναντι στους εισβολείς, δίπλα στους ομογενείς μας, δίπλα στους Ουκρανούς που μάχονται για ελευθερία και Δημοκρατία».

Οι διεθνείς εξελίξεις δικαιώνουν τις επιλογές της κυβέρνησης και των Ευρωπαίων ηγετών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «οι διεθνείς εξελίξεις δικαιώνουν τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης που υπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα, διασφαλίζοντας την πατρίδα και τους ανθρώπους της. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο αναθεωρητισμός συνεχίζει να πληγώνει την Κύπρο και να καραδοκεί στη γειτονιά μας.

Οι διεθνείς εξελίξεις δικαιώνουν επίσης τις επιλογές για την ενίσχυση της άμυνας μας και την οικοδόμηση ισχυρών συμμαχιών. Αυτό που απέδειξε η κρίση στην Ουκρανία είναι ότι καταρχήν μόνος σου πρέπει να δείξεις ότι μπορείς να υπερασπιστείς την εθνική σου κυριαρχία και τα εθνικά σου δίκαια. Η ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα, η δύναμη του Κράτους και το σφρίγος της κοινωνίας, είναι ο θεμέλιος λίθος της εθνικής ανεξαρτησίας.

Οι διεθνείς εξελίξεις δικαιώνουν ταυτόχρονα τις επιλογές των Ευρωπαίων ηγετών -ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης- που θέτουν ως προτεραιότητα τη στρατηγική ευρωπαϊκή αυτονομία ως απάντηση στο σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται απέναντι στους ταραξίες -εν ενεργεία και δυνητικούς- που υπάρχουν στην ήπειρό μας. Δείξαμε έμπρακτα το δρόμο με τη Συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας με τη Γαλλία και παραμένουμε στην πρωτοπορία αυτής της προσπάθειας».

Η Ελλάδα έχει οργανωθεί αποτελεσματικά στο ζήτημα της διαχείρισης των προσφύγων, ώστε να προσφέρει όσα ο ανθρωπισμός, αλλά και το Διεθνές Δίκαιο επιβάλλουν

Ο κ. Οικονόμου πρόσθεσε ότι «στο μεταξύ, η χώρα μας υποδέχεται τους πρώτους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Η είσοδός τους στην Ελλάδα συνεπάγεται αυτομάτως την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση για 90 ημέρες συνολικά. Εντός του διαστήματος των 90 ημερών θα παρασχεθεί από την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προσωρινή προστασία ενός έτους με δικαίωμα για εργασία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ουκρανοί πολίτες, που δεν φέρουν μαζί τους ταξιδιωτικά έγγραφα, μπορούν να εισέλθουν μόνο από το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου του Προμαχώνα, στους οποίους θα χορηγείται σχετικό έγγραφο σε συνεργασία με το προσωπικό της ουκρανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ολιγοήμερης φιλοξενίας στη δομή φιλοξενίας Σιντικής, η οποία και έχει μικρή χιλιομετρική απόσταση από το εν λόγω Τμήμα.

Σε περίπτωση άφιξης ασυνόδευτων ανηλίκων στα ελληνικά σύνορα, ενεργοποιείται αυτόματα ο Εθνικός Μηχανισμός Εντοπισμού και Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη μεταφορά των παιδιών σε ειδικές δομές επείγουσας φιλοξενίας και κατόπιν θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για την ταυτοποίησή τους αν αυτό είναι απαραίτητο.

Η Ελλάδα έχει αυξημένη ιστορική και ανθρωπιστική ευαισθησία στο θέμα των προσφύγων πολέμου, καθώς οι Έλληνες, μέσα στον 20ο αιώνα, εξωθήθηκαν στην προσφυγιά αρκετές φορές. Επίσης, τα δύο τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει οργανωθεί αποτελεσματικά στο ζήτημα της διαχείρισης των προσφύγων, ώστε να προσφέρει όσα ο ανθρωπισμός, αλλά και το Διεθνές Δίκαιο επιβάλλουν».

Σειρά δυναμικών πρωτοβουλιών για τις αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά

Αναφερόμενος στην οικονομική διάσταση της κρίσης, ο κ. Οικονόμου επεσήμανε ότι «την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, αξιολογώντας τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και τις αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά, λαμβάνει μια σειρά δυναμικών πρωτοβουλιών.

Πρώτον: Εφαρμόζουμε ένα συγκροτημένο πλάνο για την εξασφάλιση και την επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Υπάρχει μέριμνα για την διατήρηση ικανών ενεργειακών αποθεμάτων. Οι εταιρείες αερίου έχουν ήδη κινηθεί για την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων LNG. Γίνονται προσπάθειες ώστε να αυξήσουμε τη προμήθεια από τον αγωγό ΤΑΡ. Τα υδροηλεκτρικά και λιγνιτικά εργοστάσια βρίσκονται σε απόλυτη εφεδρεία. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με φυσικό αέριο μπορούν ανά πάσα στιγμή να μετατρέψουν το καύσιμο αυτό σε πετρέλαιο.

Δεύτερον: Η κυβέρνηση διέθεσε μέχρι τώρα πάνω από 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών απέναντι στις ενεργειακές ανατιμήσεις. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί. Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί για όσο είναι αναγκαίο. Παράλληλα, προετοιμάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις για τους οικονομικά ασθενέστερους.

Τρίτον: Προωθούμε την πρόταση που κατέθεσε ο πρωθυπουργός και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, δεδομένου ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Η συζήτηση ξεκίνησε στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. και προσδοκούμε να προχωρήσει γρήγορα. Ζητούμε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αλληλεγγύης για την ενεργειακή κρίση, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει συλλογικά στη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις μεγάλες ανατιμήσεις στους ευρωπαίους καταναλωτές.

Τέταρτον: Δίνουμε έμφαση στην προστασία και τη βελτίωση του εισοδήματος των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων. Αυτή την πολιτική υπηρετούμε με συνέπεια τα δυο τελευταία χρόνια. Αυτή την πολιτική υπηρετούν και τα δύο νομοσχέδια που εγκρίθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου: Το νομοσχέδιο για ακόμα χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ και το νομοσχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας των πιο ευάλωτων».

Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα το δίκαιο και τη νομιμότητα

Αναλυτικά ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε: «Το νομοσχέδιο για τον ΕΝΦΙΑ μειώνει τα ποσά που θα πληρώσουμε φέτος και διορθώνει στρεβλώσεις και αδικίες του παρελθόντος. Συνολικά οι Έλληνες ιδιοκτήτες θα καταβάλλουν μεσοσταθμικά 34% λιγότερο φόρο σε σχέση με το 2018, γεγονός που υπερκαλύπτει την προεκλογική υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας. Μεγαλύτερη θα είναι η ελάφρυνση για όσους κατοικούν σε ζώνες χαμηλής και μέσης τιμής. Μικρή αύξηση θα βαραίνει μόνο μία μικρή μειοψηφία ιδιοκτητών σε περιοχές υψηλής αξίας. Παράλληλα, διευκολύνονται οι φορολογούμενοι στην αποπληρωμή του φόρου, καθώς παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής του σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Ταυτόχρονα, με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών έχουμε και αύξηση της περιουσίας -μέσω της αύξησης της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου- για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, χωρίς ταυτόχρονα αυτό να σημαίνει αύξηση της φορολογικής τους επιβάρυνσης.

Το νομοσχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών παγώνει κάθε διαδικασία πλειστηριασμού χιλιάδων ακινήτων, τα οποία ανήκουν σε ευάλωτους δανειολήπτες. Συγκεκριμένα, προβλέπεται κρατική επιδότηση 70-210 ευρώ, ανάλογα με τα μέλη του κάθε νοικοκυριού, το οποίο θα καταβάλλεται, προκειμένου να ανασταλεί η διαδικασία πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, για χρονικό διάστημα 15 μηνών.

Η κυβέρνηση, με απόλυτο αίσθημα ευθύνης και συναίσθησης του ιστορικού βάρους των στιγμών, στηρίζει έμπρακτα το δίκαιο και τη νομιμότητα. Η Ελλάδα διαθέτει ιστορικό και πολιτικό βάθος, που της επιτρέπει να ακούγεται δυνατά η φωνή της στο διεθνές γίγνεσθαι. Η Ελλάδα έχει επενδύσει επί μακρόν στην οδό του Διεθνούς Δικαίου και δεν πρόκειται να αποστεί από αυτήν. Σε συνδυασμό με τη μέριμνα για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, μαζί με εθνική ομοψυχία διασφαλίζουμε την Ελλάδα, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, από κάθε πλευρά και με κάθε διαθέσιμο μέσο. Είμαστε με τους πολλούς. Είμαστε με αυτούς που έχουν δίκιο. Δεν εφησυχάζουμε, δεν επαναπαυόμαστε και είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε κάθε ενδεχόμενο. Η σθεναρή στάση της διεθνούς κοινότητας θα αποδώσει καρπούς και θα φέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα το ταχύτερο δυνατό», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

