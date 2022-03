Πολιτική

Μητσοτάκης: Επίκαιρη παρά ποτέ η διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου

Τηλεδιάσκεψη με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο είχε ο Πρωθυπουργός. Ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Abdel Fattah El-Sisi και την ομάδα που εμπλέκεται στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου.

Η τηλεδιάσκεψη -στην οποία μετείχε από το Λουξεμβούργο και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Werner Hoyer- πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της συνάντησης που είχαν οι κκ. Μητσοτάκης και El-Sisi στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης στις Βρυξέλλες, στις 17 Φεβρουαρίου, με βασικό θέμα συζήτησης την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου, που αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και για τις δύο χώρες.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου -βάση της οποίας είναι το Μνημόνιο Διασύνδεσης Ελληνικών και Αιγυπτιακών Ηλεκτρικών Δικτύων που υπεγράφη στις 14 Οκτωβρίου 2021- θα συμβάλει στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και οδών της Ευρώπης και συνεπώς στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου, ζήτημα που καθίσταται περισσότερο επίκαιρο από ποτέ λόγω του νέου τοπίου που διαμορφώνει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το νέο περιβάλλον χάρη στις δυνατότητές τους και στη στρατηγική τους θέση. Είμαστε οι φυσικές γέφυρες ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειώνεται ότι ο στρατηγικός χαρακτήρας της συνεργασίας αυτής για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, που θα μετατρέψει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς πράσινης ενέργειας, έχει αναγνωριστεί τόσο από την ΕΕ όσο και από τις ΗΠΑ.

Το έργο εντάσσεται στα ευρύτερα σχέδια μεταφοράς πράσινης ενέργειας και συνεργασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική, παρέχει εναλλακτική μεγάλων προμηθειών πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας για την Ευρώπη, συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, προάγει τις άριστες διμερείς σχέσεις και ενδυναμώνει την ελληνοαιγυπτιακή συνεργασία.

