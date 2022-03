Οικονομία

Κορονοϊός - Κικίλιας: Χωρίς PLF η είσοδος στην Ελλάδα

Νέα οδηγία για όσους εισέρχονται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως χώρας. Από πότε ισχύει. Η ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού.

Έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, καταργείται από τις 15 Μαρτίου 2022 η συμπλήρωση της φόρμας Passenger Locator Form (PLF) από τους επισκέπτες όλων των χωρών για την είσοδό τους στην Ελλάδα. Η κατάργηση του PLF απλοποιεί τη διαδικασία εισόδου για τους ταξιδιώτες, μετακυλίοντας την έμφαση στον έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού. Επιπλέον, η υιοθέτηση των νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων για τις τουριστικές επιχειρήσεις, φέρνει την Ελλάδα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Για ακόμη μία χρονιά, είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους επισκέπτες μας με ασφάλεια» όπως δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού τονίζεται ότι η Επιτροπή εισηγήθηκε και την αύξηση της χωρητικότητας των τουριστικών λεωφορείων από 85% σε 100%, από το Σάββατο 5 Μαρτίου 2022, με τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας-φυσικός αερισμός, χρήση μάσκας – να παραμένουν ως έχουν.

Επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, ότι στο νέο ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων παραμένει υποχρεωτική για τα καταλύματα άνω των 50 δωματίων η συνεργασία με ιατρό ή δομή υγείας, που ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο της COVID-19, ενώ, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

Η χορήγηση γαντιών μίας χρήσης στο προσωπικό που εργάζεται στο τμήμα καθαριότητας και στους εργαζόμενους στο χώρο της κουζίνας.

Η κατάργηση της χρήσης γαντιών μίας χρήσης για τους τουρίστες κατά τη διάρκεια του buffet. Παραμένει υποχρεωτική η χρήση απολυμαντικού υγρού.

Η κατάργηση των τραπεζομάντηλων μίας χρήσης.

Η κατάργηση του καθαρισμού επιφανειών με συσκευή ατμού θερμοκρασίας >70 βαθμών Κελσίου. Αυτό θα γίνεται ως απολύμανση, μόνο μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα εντός του δωματίου.

Το νέο ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, θα έχει ισχύ από τη δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σημειώνεται.

