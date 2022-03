Οικονομία

Eurostat: Στο 13,3 η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Τα στοιχεία για την Ελλάδα συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου και με παρελθόντες μήνες.

Στο 13,3% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Ιανουάριο (από 13% το Δεκέμβριο του 2021), έναντι 6,8% στην ευρωζώνη και 6,2% στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Τον Ιανουάριο του 2022, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 6,8%, από 7% τον Δεκέμβριο του 2021 και από 8,3% τον Ιανουάριο του 2021. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 6,2%, από 6,3% τον Δεκέμβριο του 2021 και από 7,5% τον Ιανουάριο του 2021.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,346 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,225 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Ιανουάριο του 2022.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ καταγράφουν τον Ιανουάριο, η Ελλάδα (13,3%), η Ισπανία (12,7%) και η Ιταλία (8,8%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφουν η Πολωνία (2,8%) και η Γερμανία (3,1%).

Σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων (κάτω των 25 ετών) το ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο ήταν 14% στην ΕΕ και 13,9% στη ζώνη του ευρώ.

Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας των νέων αυξήθηκε στο 31,4% τον Ιανουάριο, από 28,7% το Δεκέμβριο του 2021. Μετά την Ελλάδα, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ, καταγράφει η Ισπανία με 29.4%

Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2022 ήταν 10,4% για τους άνδρες και 16,8% για τις γυναίκες.

