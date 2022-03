Τεχνολογία - Επιστήμη

Έρευνα: Πώς το κινητό επηρεάζει τα κιλά μας!

Τα στοιχεία που αποκάλυψαν οι έρευνες για τη σχέση διατροφής-κινητού

Το κινητό είναι ίσως και η πιο σημαντική ανακάλυψη της σημερινής εποχής, μέσω της οποίας μπορούμε να επικοινωνούμε, να δουλεύουμε και ούτω καθεξής. Αυτό όμως που μπορεί να μην ήξερες, είναι πως πλέον υπάρχουν έρευνες που συνδέουν το κινητό σου με τα κιλά και την δίαιτά σου. Πως ακριβώς γίνεται αυτό και τι μπορείς να κάνεις για να το αποφύγεις; Σου έχουμε όλες τις απαντήσεις που ψάχνεις και είναι σίγουρο πως θα σε εκπλήξουν.

Μπορεί να έχεις το κινητό δίπλα σου την ώρα που κοιμάσαι ως ξυπνητήρι, ωστόσο κανένα smartphone δεν είναι καλό για τον ύπνο σου. Εκτός από τον ύπνο όμως, το τηλέφωνο σε βλάπτει και κατά τη διάρκεια της ημέρας με περισσότερους τρόπους από ότι αντιλαμβάνεσαι. Σύμφωνα με έρευνα του Korea Youth Risk Behavior Web-Based Survey, έφηβοι που περνάνε περισσότερες από 2 ώρες την ημέρα στα κινητά τους, τρώνε περισσότερα fast food και λιγότερα φρούτα και λαχανικά.

