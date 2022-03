Κόσμος

Επικοινωνία Μακρόν με Πούτιν: Αμετακίνητος ο Ρώσος για την Ουκρανία

Δεν κάνει πίσω ο Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η νέα επικοινωνία Μακρόν με Πούτιν και Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε νέα τηλεφωνική συνομιλία σήμερα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και στην συνέχεια τηλεφώνησε στον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία.

Το τηλεφώνημα με τον Πούτιν διήρκεσε 1.30 ώρα και είναι το τέταρτο μεταξύ των δύο ανδρών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Η επικοινωνία έγινε «κατόπιν αιτήματος του προέδρου Πούτιν», διευκρίνισε στην συνέχεια ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Ζαν Καστέξ στο δίκτυο TF1.

«Η κατάσταση επί του πεδίου είναι αναμφισβήτητα πολύ δυσμενής», πρόσθεσε εξηγώντας ότι «αναμφισβήτητα, φαίνεται ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει αμετακίνητος στις θέσεις του, στην βούλησή του για την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, την παράδοση της Ουκρανίας και αυτό, φυσικά, δεν είναι αποδεκτό».

Απέναντι στην Μόσχα «απαιτείται μεγάλη αυστηρότητα επί των αρχών και ως προς τις κυρώσεις», με την παράλληλη αναζήτηση «της ειρήνης μέσω του διαλόγου», πράγμα που «αναμφισβήτητα είναι πολύ δύσκολο», πρόσθεσε.

Η επικοινωνία Μακρόν-Πούτιν ανακοινώθηκε απευθείας το πρωί από τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατά την διάρκεια online συνέντευξης Τύπου.

«Η Γαλλία διαθέτει μία αρκετά μακρά παράδοση να είναι μεσολαβήτρια στις συρράξεις», είπε ο Λαβρόφ προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα ήταν «πανευτυχής» αν η Γαλλία επιτύγχανε στην αποστολή αυτή.

