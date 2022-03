Πολιτισμός

“Υπηρέτης του Λαού”: προβολή στον ΑΝΤ1 της σειράς του Ζελένσκι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, θα προβληθεί η πολυσυζητημένη σειρά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που τον εκτόξευσε στην Προεδρία της Ουκρανίας.

Από την Καθαρά Δευτέρα 7 Μαρτίου στις 21:00, και κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ο ΑΝΤ1 παρουσιάζει, αποκλειστικά για την ελληνική τηλεόραση, την πολυσυζητημένη κωμική/σατιρική σειρά του 2015 «Υπηρέτης του Λαού» («Servant Of The People»), την οποία υπογράφει, ως δημιουργός και πρωταγωνιστής, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε μια τραγική συγκυρία, για τον ίδιο τον Ζελένσκι, για τη χώρα του, αλλά και για τις παγκόσμιες γεωπολιτικές ισορροπίες, ο «Υπηρέτης του Λαού» είναι ένα σημαντικό ντοκουμέντο για την πορεία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η καλύτερη υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει η παγκόσμια τηλεοπτική βιομηχανία στην Ουκρανία, σε αυτή τη δραματική στιγμή, είναι να μοιραστεί αυτήν την ιστορία, με τον υπόλοιπο κόσμο.

Για πολλούς, η σειρά άνοιξε στον Ζελένσκι τον δρόμο προς τον προεδρικό θώκο. Μετά την τεράστια επιτυχία της, ο ίδιος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία στις εκλογές του 2019, τις οποίες και κέρδισε με το κόμμα του το οποίο ονομάστηκε και αυτό «Υπηρέτης του Λαού».

Τα έσοδα από τις πωλήσεις της σειράς θα διατεθούν στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό και σε άλλες οργανώσεις της Ουκρανίας, όπως δήλωσε η εταιρεία διανομής Eccho Rights.

H σειρά είναι μια κωμωδία, που φωτίζει και τις καταστάσεις στην Ουκρανία πριν την εκλογή του Ζελένσκι. Ο Πρόεδρος που ενσαρκώνει στη σειρά είναι ένας απλός άνθρωπος, του οποίου ο ρόλος εξελίσσεται σε έναν ηρωικό και λατρεμένο ηγέτη. Ενώ το «σενάριο» της Ιστορίας που γράφεται αυτές τις ημέρες είναι πολύ πιο ζοφερό και αποκρουστικό από την κωμωδία της σειράς, υπάρχουν προφανείς παραλληλισμοί με τα όσα βιώνει σήμερα ο λαός της χώρας του Ζελένσκι. Ο «Υπηρέτης του λαού» είναι μια συναρπαστική, σημαντική και ιστορική τηλεοπτική παραγωγή. Μεγάλοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν, ήδη, αποκτήσει τα δικαιώματα της σειράς, μεταξύ των οποίων το Channel 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο, MBC στη Μέση Ανατολή, το PRO TV στη Ρουμανία και ο ANT 1 στην Ελλάδα.

Λίγα λόγια για την υπόθεση της σειράς…

Τι συμβαίνει όταν ένας συνηθισμένος, τίμιος άνδρας εκλέγεται Πρόεδρος μιας χώρας;

Ο Βασίλι Πέτροβιτς Χολομπόροντκο είναι ένας ταπεινός δάσκαλος, ο οποίος είναι εξοργισμένος με την τραγική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του. Ένας μαθητής τον τραβάει βίντεο τη στιγμή που ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και το ανεβάζει στο YouTube, όπου γίνεται viral.

Όλοι οι πολίτες ταυτίζονται με το ξέσπασμα του Βασίλι και αρχίζουν να συγκεντρώνουν χρήματα για την προεκλογική εκστρατεία του ώστε να γίνει Πρόεδρος. Και προς έκπληξη όλων εκλέγεται.

Ο «Υπηρέτης του Λαού» ακολουθεί τον Βασίλι στη νέα του ζωή ως Πρόεδρος και προβάλλει τον τρόπο που διαχειρίζεται τις προσδοκίες, όχι μόνο ενός έθνους, αλλά και εκείνες της οικογένειας και των φίλων του.

Ο Βασίλι δεν θέλει να αλλάξει τίποτα από τη ζωή του. Θέλει να μείνει ο ίδιος, να μείνει στο διαμέρισμά του με τους γονείς του, να δανείζεται χρήματα από τους φίλους του, στο τέλος του μήνα, και να πηγαίνει στη δουλειά με το ποδήλατο.

Το μόνο πρόβλημα είναι πως πλέον είναι ο πιο ισχυρός άντρας της χώρας. Θα αποκαρδιώσουν οι σκοτεινές δυνάμεις τον Βασίλι ή ο ταπεινός δάσκαλος θα καταφέρει να επιβιώσει ενάντια στη διαφθορά;

«ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» («Servant Of The People»)- Πρεμιέρα, Καθαρά Δευτέρα 7 Μαρτίου, στις 21:00 & κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η πρώτη φωτογραφία της χωρίς μάσκα

Ανδραβίδα: Μακελειό στο σπίτι της δολοφονημένης οικογένειας (εικόνες)

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε η 41χρονη από τα πυρά του πρώην της