Οικονομία

Πλαφόν: η τροπολογία για καύσιμα, τρόφιμα και υγεία

Τι αναφέρεται στην τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή.

Κατατέθηκε στην Βουλή η τροπολογία για πλαφόν κέρδους σε προϊόντα η τιμή των οποίων επηρεάζεται από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την τροπολογία, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 δεν επιτρέπεται να υπάρχει κέρδος από την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση αγαθών μεγαλύτερο από το ανάλογο του Σεπτεμβρίου 2021, πριν δηλαδή ξεκινήσει η ενεργειακή κρίση και οι ανατιμήσεις που αποτελούν "θηλιά" για οικογενειακούς προϋπολογισμούς και επιχειρήσεις.

Η τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή: