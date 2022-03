Κόσμος

Ουκρανία - Ρωσία: νέος γύρος διαπραγματεύσεων, αλλά... (εικόνες)

Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις των δύο πλευρών. Χαμηλός ο δείκτης των προσδοκιών, σύμφωνα με τον Μακρόν, που μίλησε επί 90 λεπτά με τον Πούτιν.

Λίγο πριν από τις 17:00, οι συνομιλίες με τη ρωσική αντιπροσωπεία ξεκίνησαν, ανακοίνωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντολιάκ.

Οι συνομιλίες γίνονται στην πόλη Μπρεστ, στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Ουκρανία.

Τα θέματα που θα συζητηθούν ειναι η κατάπαυση του πυρός, η ανακωχή και η δημιουργία διαδρόμων για την εκκένωση περιοχών από πολίτες που κινδυνεύουν, λόγω των εχθροπραξιών.

Όλα αυτά, ενώ συνεχίζεται το "σφυροκόπημα" μεγάλων ουκρανικών πόλεων απο ρωσικές δυνάμεις, ενώ ο Λαβρόφ κατηγορεί την Δύση..

Παράλληλα, το κομβόι με τους Έλληνες που έχει ξεκινήσει απο την Μαριούπολη συνεχίζει το ταξίδι του, με τελικό προορισμό το πέρασμα των συνόρων Ουκρανίας - Μολδαβίας.

Ωστόσο, οι προσδοκίες για θετικές εξελίξεις είναι ελάχιστιες, σύμφωνα και με όσα είπε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, που είχε συνομιλία περιπου 1,5 ώρας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας.

Μακρόν: τα χειότερα ειναι μπροστά μας

Ο Εμανουέλ Μακρόν θεωρεί ότι «το χειρότερο είναι μπροστά μας» μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, που έγινε με πρωτοβουλία της Μόσχας. Ο Πούτιν γνωστοποίησε μέσω του προέδρου της Γαλλίας «την πολύ μεγάλη του αποφασιστικότητα» στην συνέχιση της επίθεσής του, στόχος της οποίας είναι «να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους, ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε στον Εμανουέλ Μακρόν ότι η επιχείρηση του ρωσικού στρατού εξελίσσεται «σύμφωνα με το σχέδιο» της Μόσχας και ότι «θα ενισχυθεί», αν οι Ουκρανοί δεν αποδεχθούν τους όρους του, αναφέρει η Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.

«Η πρόβλεψη του προέδρου (Μακρόν) είναι ότι ο χειρότερο είναι μπροστά μας, με βάση αυτά που είπε ο πρόεδρος Πούτιν», σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε στον ρώσο πρόεδρο ότι διαπράττει «μεγάλο λάθος» στην Ουκρανία, ότι απατάται για την κυβέρνηση του Κιέβου και ότι ο πόλεμος θα κοστίσει ακριβά στην Ρωσία μακροπρόθεσμα, δήλωσε γάλλος προεδρικός σύμβουλος.

«Λέτε ψέματα στον εαυτό σας. Θα κοστίσει ακριβά στην χώρα σας, η χώρα σας θα καταλήξει απομονωμένη, αποδυναμωμένη και υπό το κράτος κυρώσεων για πολύ πολύ καιρό», είπε στον Πούτιν ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Πούτιν επανέλαβε ότι στόχος του είναι η ουδετεροποίηση και ο αφοπλισμός της Ουκρανίας, είτε δια της διπλωματικής οδού ή μέσω των όπλων, δήλωσε ο γάλλος προεδρικός σύμβουλος.

«Δεν υπήρξε τίποτε στα λόγια του προέδρου Πούτιν που να μπορεί να μας καθησυχάσει», πρόσθεσε ο γάλλος αξιωματούχος προσθέτοντας ότι ο ρώσος πρόεδρος επανέλαβε το αφήγημα περί «αποναζιστικοποίησης της Ουκρανίας».

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο ρώσος πρόεδρος είπε στον γάλλο ομόλογό του ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία ό,τι και να συμβεί.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το τηλεφώνημα, το Κρεμλίνο καθιστά σαφείς ότι οι στόχοι του περιλαμβάνουν την ουδετερότητα και την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας.

Οποιαδήποτε απόπειρα του Κιέβου να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ρώσους και ουκρανούς αξιωματούχους θα έχει ως αποτέλεσμα την προσθήκη από την Μόσχα και άλλων όρων στον κατάλογο των αιτημάτων που έχει ήδη καταρτίσει, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν περιέγραψε λεπτομερώς τις βασικές προσεγγίσεις και τους όρους στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους του Κιέβου. Επιβεβαιώθηκε ότι, πρώτον και κύριον, συνομιλούμε για την αποστρατιωτικοποίηση και το καθεστώς ουδετερότητας της Ουκρανίας, ώστε να μην προκύψει ποτέ απειλή προς την ρωσική ομοσπονδία από το έδαφος αυτό», σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

«Τονίσθηκε ότι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα εκπληρωθούν σε κάθε περίπτωση και απόπειρες για να κερδηθεί χρόνος με την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων δεν θα οδηγήσει παρά στην προσθήκη νέων αιτημάτων προς το Κίεβο στο πλαίσιο τη διαπραγματευτικής μας θέσης».

Στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρεται ότι «η ειδική επιχείρηση» στην Ουκρανία προχωρεί σύμφωνα με το σχέδιο». Πληροφορίες ότι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν το Κίεβο αποτελούν μέρος της «αντιρωσικής εκστρατείας παραπληροφόρησης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου , σύμφωνα με την οποία, «οι ρωσικές δυνάμεις κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν τους πολίτες».ύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

