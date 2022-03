Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - ΟΗΕ: Εκατοντάδες θάνατοι αμάχων

Πόσοι είναι οι άμαχοι που έχουν χάσει τη ζωή τους και πόσοι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο 249 αμάχων και τον τραυματισμό άλλων 553 στην Ουκρανία κατά την πρώτη εβδομάδα των συγκρούσεων, μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Ο προηγούμενος απολογισμός, τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, έκανε λόγο για 227 νεκρούς και 525 τραυματίες.

Οι περισσότερες απώλειες αμάχων που καταγράφηκαν από τις 4 π.μ. της 24ης Φεβρουαρίου 2022 μέχρι τις 24.00 της 2ας Μαρτίου 2022 προκλήθηκαν από τη χρήση οπλικών συστημάτων που προκαλούν εκρήξεις (όπως βλήματα του πυροβολικού), πυραυλικά και αεροπορικά πλήγματα, ανέφερε στην ανακοίνωσή του το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Οργανισμού.

