Ουκρανία - κομβόι με Έλληνες: ταξίδι ελπίδας για... τρίτη ημέρα (βίντεο)

Μετ' εμποδίων πραγματοποιείται και σήμερα η επιχείρηση απομάκρυνσης Ελλήνων πολιτών από την περιοχή της Μαριούπολης.

Μετ' εμποδίων πραγματοποιείται και σήμερα η επιχείρηση εκκένωσης Ελλήνων πολιτών από την περιοχή της Μαριούπολης, με το κομβόι να διανύει μεγάλη απόσταση, περνώντας από πολλά μπλόκα και ελέγχους, αλλά να αναγκάζεται να σταματήσει και πάλι, λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας που ξεκινά στις 18:00 καθημερινά σε όλη την Ουκρανία.

Όσοι κινούνται με το κομβόι, ήλπιζαν να υπάρξει τελικώς συνεννόηση με τις ουκρανικές Αρχές για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους και μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας, αισιοδοξώντας έστω και μετά τα μεσάνυχτα να φτάσουν στα σύνορα της Ουκρανίας με την Μολδαβία, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επετεύχθη και έτσι το κομβόι σταμάτησε για διανυκτέρευση σε πόλη της δυτικής Ουκρανίας και το ταξίδι της ελπίδας θα συνεχιστεί για τρίτη ημέρα, την Παρασκευή.

Παρακολουθήστε την ανταπόκριση του απεσταλμένου του ΑΝΤ1, Χρήστου Μαζανίτη, ο οποίος είναι σε ένα απο τα οχήματα στο κομβόι της ελπίδας, μαζί με τοναπεσταλμένο εικονολήπτη του ΑΝΤ1, Βασίλη Ρόζου.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, "η επιχείρηση εκκένωσης Ελλήνων πολιτών από την περιοχή της Μαριούπολης - "Νόστος 3" βρίσκεται σε εξέλιξη. Με συντονισμένες προσπάθειες το Υπουργείο Εξωτερικών έχει απεγκλωβίσει δεκάδες Έλληνες πολίτες από την Ουκρανία. Οι Προξενικές αρχές στην Μαριούπολη και την Οδησσό παραμένουν σε λειτουργία. Η επιχείρηση εκκένωσης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Το κομβόι των αυτοκινήτων με επικεφαλής τον Πρέσβη Φραγκίσκο Κωστελλένο, ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα από την πόλη Ζαπορίζια, που βρίσκεται περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μαριούπολης και κατευθύνεται δυτικά.

Η εν λόγω επιχείρηση διοργανώθηκε, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, οι οποίες άλλαζαν συνεχώς, από το Γενικό Προξενείο Μαριούπολης, στο οποίο έχει παραμείνει ο Γενικός Πρόξενος Μανώλης Ανδρουλάκης. Η επιχείρηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της επιχείρησης "Νόστος 2", την οποία διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο Οδησσού υπό τον συντονισμό του Γενικού Προξένου Δημήτρη Δόχτση πριν από λίγες ημέρες.

Επίσης, συγκρατείται η επιχείρηση "Νόστος 1" για την εκκένωση πολιτών Ελλάδας και Κύπρου από το Κίεβο, η οποία έγινε σε στενό συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό συγκρατείται ιδιαίτερα ο ρόλος που διαδραμάτισε η Επιτετραμμένη της Κύπρου στο Κίεβο Λίνα Θεμιστοκλέους. Τον γενικό συντονισμό των επιχειρήσεων έχει αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Θεμιστοκλής Δεμίρης.

Τα Γενικά Προξενεία Μαριούπολης και Οδησσού, καθώς και η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ακόμα στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων ναυτικών.Συγκρατείται ότι η μεγάλη πλειοψηφία της ομογένειας στην Ουκρανία έχει επιλέξει να παραμείνει στην χώρα.

Η Πρέσβης στο Βουκουρέστι με παράλληλη διαπίστευση στην Μολδαβία, Σοφία Γραμματά, σε συντονισμό με την Ελληνική Κοινότητα Ρουμανίας, παρέχει συνεχή αρωγή στους Έλληνες που φτάνουν στην Μολδαβία από την Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό ναυλώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών ειδική πτήση πριν από λίγες ημέρες, προκειμένου να μεταφερθούν αεροπορικά από το Βουκουρέστι οι πολίτες που ήρθαν από Κίεβο και Οδησσό. Κατά την άφιξη τους στο αεροδρόμιο της Αθήνας τους υποδέχθηκε ο Υφυπουργός Αποδήμου Ελληνισμού Ανδρέας Κατσανιώτης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας βρίσκεται από την αρχή της ρωσικής εισβολής σε διαρκή επαφή με τις Ελληνικές αρχές στην Ουκρανία και στην Ρουμανία και έχει εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τους Διπλωματικούς κ.κ. Κωστελλένο, Δόχτση και Ανδρουλάκη για το δύσκολο έργο που επιτελούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες".

