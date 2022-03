Κόσμος

Ουκρανία - κυβερνοεπίθεση: Στο στόχαστρο ρωσικές υποδομές τηλεπικοινωνιών

Ο «τεχνολογικός στρατός» εθελοντών χάκερ της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά νέων στόχων, στους οποίους περιλαμβάνονται το σιδηροδρομικό δίκτυο της Λευκορωσίας και το ρωσικό, δορυφορικό σύστημα γεωεντοπισμού GLONASS. «Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας όσο το δυνατόν περισσότερο» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram η ομάδα “IT army”.

Στην ανάρτηση αναφέρονται οι κορυφαίες προτεραιότητες της ομάδας, όπως οι σιδηρόδρομοι της Λευκορωσίας, οι ρωσικές εταιρίες τηλεπικοινωνιών και το GLONASS, που είναι το ρωσικό αντίστοιχο του GPS.

Το Κίεβο έχει καλέσει τους χάκερ να βοηθήσουν στην προστασία των κρίσιμων υποδομών και να αναλάβουν αποστολές κυβερνοκατασκοπείας εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ters. Το Κίεβο ανακοίνωσε τη δημιουργία αυτού του "IT Army" το Σάββατο.

Μια ομάδα χάκερ που ασχολείται με τη Λευκορωσία, η Belarusian Cyber Partisans, είπε την Τρίτη ότι έθεσε εκτός λειτουργίας το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας αυτής επειδή είχε χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά Ρώσων στρατιωτών.

Η Ρωσία αποκαλεί «ειδική επιχείρηση» τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος δεν είναι η κατοχή εδαφών αλλά η καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων της γειτονικής της χώρας και η σύλληψη εκείνων που θεωρεί ότι είναι «επικίνδυνοι εθνικιστές».

