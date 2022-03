Κόσμος

Ουκρανία - ΕΕ: Καθεστώς “προσωρινής προστασίας” στους πρόσφυγες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον

Το Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ συμφώνησε να δοθεί καθεστώς προσωρινής προστασίας στους πρόσφυγες από την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε μέσω του twitter η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, κάνοντας λόγο για «ιστορική συμφωνία».

«Ιστορική συμφωνία επετεύχθη στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών. Η ΕΕ θα δώσει προσωρινή προστασία σε αυτούς που διαφεύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ΕΕ στέκεται ενωμένη για να σώσει ζωές!», αναφέρει η Ίλβα Γιόχανσον.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας και προεδρεύων του Συμβουλίου, Ζεράρ Νταρμανίν, με μήνυμά του στο twitter, κάνει και αυτός λόγο για «ιστορική συμφωνία» και υπογραμμίζει την «ενότητα και την αλληλεγγύη της ΕΕ».

Με το καθεστώς «προσωρινής προστασίας», οι Ουκρανοί πολίτες που έχουν διαφύγει του πολέμου στη χώρα τους, θα έχουν άδεια διαμονής στην ΕΕ και πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την αγορά εργασίας, αποφεύγοντας τη χρονοβόρα διαδικασία υποβολής αίτησης ασύλου. Το καθεστώς αυτό θα ενεργοποιηθεί σε μερικές ημέρες, όπως είπε η Ίλβα Γιόχανσον και θα ισχύει για ένα χρόνο, με τη δυνατότητα να επεκταθεί για ένα συν ένα χρόνια επιπλέον (συνολικά τρία χρόνια).

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που παραχωρείται αυτό το καθεστώς σε πρόσφυγες στην ΕΕ. Η «προσωρινή προστασία» δημιουργήθηκε ως απάντηση στη σύγκρουση στην πρώην Γιουγκοσλαβία, αλλά δε χρησιμοποιήθηκε ποτέ.

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους σε μόλις μία εβδομάδα και η ΕΕ πρέπει να προετοιμαστεί να υποδεχτεί εκατομμύρια προσφύγων, δήλωσε σήμερα το πρωί η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” – Αλεξία Μουστάκα: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον πατέρα της (βίντεο)

Μαριέττα Γιαννάκου - Βουλή: Ο Σκυλακάκης πήρε την θέση της

Δίκη Λιγνάδη: Καταθέτει ο πρώτος μάρτυρας