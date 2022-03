Ουκρανία - Κίεβο: περίεργα σημάδια σε κτήρια με πρεσβείες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία Μάτι Μαάσικας

Ανελέητος είναι ο βομβαρδισμός του Κιέβου καθώς η κατάληψη της πρωτεύουσας της Ουκρανίας είναι ο τελικός στόχος της ρωσικής εισβολής.

Οι επιθέσεις με πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο ήταν καταιγιστικές.

Ωστόσο φαίνεται πως ο ανηλεής βομβαρδισμός δεν φέρνει τα ποθητά για τη Ρωσία αποτελέσματα. Η κατάσταση στο Κίεβο είναι «δύσκολη, αλλά υπό έλεγχο», δήλωσε ο δήμαρχός του Βιτάλι Κλίτσκο, σημειώνοντας πως οι εκρήξεις τη νύχτα οφείλονταν κυρίως στην κατάρριψη από τα ουκρανικά αντιαεροπορικά συστήματα ρωσικών πυραύλων που εκτοξεύονταν εναντίον της πρωτεύουσας.

Η στιγμή που όλοι φοβούνται είναι όταν το τεράστιο ρωσικό κομβόι αυτοκινήτων και τεθωρακισμένων φτάσει στα πρόθυρα του Κιέβου.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία Μάτι Μαάσικας ( Matti Maasikas) δήλωσε σήμερα ότι σε κτίρια διπλωματικών αντιπροσωπειών στο Κίεβο βρέθηκαν σημάδια που μοιάζουν με στόχους.

«Έρχονται κι άλλες ‘διπλωματικές απώλειες’; Σημάδια όπως αυτά βρέθηκαν σε περισσότερα από ένα κτήρια διπλωματικών αποστολών στο Κίεβο» έγραψε στο Twitter στο οποίο έχουν αναρτηθεί δυο σχετικές φωτογραφίες.

More "diplomatic casualties" to come? Markers like these found on more than one diplomatic mission's building in Kyiv. pic.twitter.com/Axcqgr6ZX5