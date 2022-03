Κόσμος

Διεύρυνση ΕΕ: Μολδαβία και Γεωργία υπέβαλλαν αίτημα ένταξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε η πρόεδρος της Μολδαβίας και ο Γεωργιανός πρωθυπουργός

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου υπέγραψε σήμερα την επίσημη αίτηση της χώρας της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ενταχθεί στο μπλοκ.

Η αίτηση θα αποσταλεί στις Βρυξέλλες εντός των επόμενων ημερών.

«Θέλουμε να ζήσουμε με ειρήνη, με δημοκρατία, με ελευθερία», είπε η Σάντου στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην πρωτεύουσα Κισινάου.

Επίσημο αίτημα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε και ο πρωθυπουργός της Γεωργίας, Ιρακλί Γκαριμπασβίλι, λίγες ημέρες μετά την kκίνηση της Ουκρανίας να υποβάλει αίτημα για «fast-track» ένταξη στην ΕΕ.

Σε διάγγελμά του ο Γκαριμπασβίλι ανέφερε πως η Τιφλίδα περιμένει τώρα από τις Βρυξέλλες να λάβει το καθεστώς της υποψήφιας χώρας.

«Η αίτηση για ένταξη στην ΕΕ είναι ένα ακόμη ορόσημο στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Γεωργίας» είπε ο Γεωργιανός πρωθυπουργός, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτό το στάδιο «γυρίζει μια νέα σελίδα στην ιστορία μας και συνεχίζει την προσπάθεια των προγόνων μας».

«Η Γεωργία είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος» συνέχισε και πρόσθεσε: «Η χώρα μας ανήκε πάντα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον πολιτισμένο χώρο σε όλη τη μακρόχρονη ιστορία της».

«Η ιστορία της Γεωργίας, η οποία αποτελεί χώρο αγώνων και μαχών για την ελευθερία, είναι η απόδειξη ότι αυτές οι αξίες ορίζονται ως αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς του κάθες Γεωργιανού».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: ο Χρυσοχοΐδης θα είναι υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ (εικόνες)

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η πρώτη φωτογραφία της χωρίς μάσκα

Ανδραβίδα: Μακελειό στο σπίτι της δολοφονημένης οικογένειας (εικόνες)