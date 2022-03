Πολιτική

Μητσοτάκης: ο Χρυσοχοΐδης θα είναι υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ (εικόνες)

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρώην Υπουργό. Σε ποια εκλογική περιφέρεια θα είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

O Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το απόγευμα της Πέμπτης συνάντηση με τον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ φιλικό κλίμα και έγινε συζήτηση για όλο το φάσμα των πρόσφατων εξελίξεων.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης θα είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια του Δυτικού Τομέα της Β’ Αθηνών στις εθνικές εκλογές.

