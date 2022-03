Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια ημέρα ακοής: αντιμετωπίστε την απώλεια, αγαπήστε τα αυτιά σας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν αντιμετωπίσετε την απώλεια ακοής σήμερα, είναι τρεις φορές πιθανότερο να είστε πιο ευτυχισμένοι, σύμφωνα με παγκόσμια μελέτη.

Σε σχετική ενημέρωση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ακοής, αναφέρονται τα εξής:

«Μια νέα παγκόσμια μελέτη αποκαλύπτει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της διαχείρισης της απώλειας ακοής, με στόχο πιο ευτυχισμένες και υγιείς ζωές. Έρευνα σε 24.000 ανθρώπους από 14 χώρες από την Audika Group (μέλος της οποίας είναι η Akoustica Medica) και το YouGov, εξέτασε την υγεία και την ευτυχία όσων φορούν ακουστικά βαρηκοΐας και όσων δε χρησιμοποιούν βοηθήματα ακοής!

Ακοή που σου αλλάζει τη ζωή

Η παγκόσμια έρευνα αποκάλυψε ότι όσοι φορούν ακουστικά βαρηκοΐας είναι τρεις φορές πιο πιθανό να είναι πιο ‘ευτυχισμένοι’ από εκείνους που δε φορούν. Και ο αντίκτυπος μίας σωστής εφαρμογής ακουστικών βαρηκοΐας είναι άμεσος καθώς ένας στους πέντε ανθρώπους αντιλαμβάνεται αμέσως ότι άλλαξε η ζωή του.

Εκτός από την αλλαγή στην ποιότητα ζωής, βελτιώνονται δραματικά και τα επίπεδα ψυχικής υγείας για όσους επιλέγουν να αντιμετωπίσουν την απώλεια ακοής. Η έγκαιρη αντιμετώπιση της απώλειας ακοής, πριν ή κατά τη διάρκεια της μέσης ηλικίας, είναι ένας από τους 12 τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για την άνοια, όπως αναφέρεται από τη μελέτη-ορόσημο ‘The Lancet’ του 2020.

Σχολιάζοντας την έρευνα, η Δρ. Husmita Ratanjee-Vanmali, Επικεφαλής Ακοολογίας του Ομίλου Audika, αναφέρει: «Η απώλεια ακοής δεν πρέπει να σχετίζεται με τη γήρανση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσοι ζήτησαν βοήθεια για την ακοή τους ανέφεραν ότι ήταν πιο ευτυχισμένοι, είχαν πιο υγιείς ζωές και πιο ικανοποιητικές σχέσεις. Παράλληλα, η μελέτη Lancet υπογραμμίζει τις επιπτώσεις της μη αντιμετώπισης της απώλειας ακοής στη ψυχική υγεία και τη γνωστική έκπτωση».

Αγαπήστε τα αυτιά σας, αγαπήστε τη ζωή

Η έρευνα έδειξε ότι όσοι έγιναν χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας, δήλωσαν βελτίωση κατά 40% στην κατανόηση συνομιλίων, παράλληλα το ένα τρίτο αισθάνεται πιο κοντά συναισθηματικά στην οικογένειά του ενώ το 25% επιβεβαιώνει ότι υπάρχει λιγότερο άγχος στις σχέσεις του.

«Τα θετικά σημεία είναι ξεκάθαρα - όσοι χρησιμοποιούσαν ακουστικό βαρηκοΐας στο δείγμα της έρευνας ανέφεραν ότι αισθάνονται νεότεροι, πιο ενδυναμωμένοι και πιο κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα», δήλωσε ο κος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Akoustica Medica , ενώ πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι έχουν 20% λιγότερες πιθανότητες να αισθανθούν ‘γερασμένοι’, ένας στους τρεις ένιωθαν ότι είχαν καλύτερο έλεγχο της ζωής τους και ένας στους τέσσερεις ισχυρίστηκαν ότι διατηρούσαν καλύτερες σχέσεις».

«Πρέπει να είμαστε πιο ευγενικοί με τα αυτιά μας. Μόνο έτσι μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο απώλειας ακοής», δήλωσε ο κος Σπύρος Θεοδωρόπουλος. «Χαμηλώστε την ένταση της μουσικής σας στα ακουστικά , φορέστε προστατευτικά αυτιών όταν σας ζητηθεί, κάντε εξετάσεις τακτικά στον ΩΡΛ γιατρός σας από πιο νεαρή ηλικία. Να αγαπάμε τα αυτιά μας σημαίνει να ακολουθούμε μια προληπτική προσέγγιση στην ακοή μας».

Ενώ ένας στους τρεις θα προγραμματίσει μια οφθαλμολογική εξέταση το 2022, μόλις ένας στους δέκα σκοπεύει να προγραμματίσει έναν έλεγχο ακοής.

Μάρτιος Μήνας Ακοής, προσφορά έκπτωση -75% στο 2ο ακουστικό

Στην Akoustica Medica έχουμε ορίσει τον Μάρτιο ΜΗΝΑ ΑΚΟΗΣ και προσφέρουμε Δωρεάν Αξιολόγηση Ακοής και Δοκιμή Σύγχρονων Ακουστικών σε πραγματικές συνθήκες ακρόασης. Επιπλέον θέλουμε να βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους να ακούσουν καλύτερα και προσφέρουμε για τον ΜΗΝΑ ΑΚΟΗΣ έκπτωση 75% στο 2ο ακουστικό (για αμφίπλευρες εφαρμογές) και η έκπτωση προσφέρεται χωρίς περιορισμό σε όλες τις τεχνολογίες των ακουστικών μας! Η προσφορά ισχύει ως 31/3/2022.

Επισκεφτείτε το https://www.akousticamedica.gr για να βρείτε τo πλησιέστερo κέντρο ακοής και να προγραμματίσετε τη δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία ή καλέστε στο 2103214463».

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Ο Κώστας Αποστολάκης για τη “στροφή” του στη θρησκεία (βίντεο)

Κρήτη - πλημμύρες: Καρέ - καρέ ο απεγκλωβισμός ατόμων (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: “Καυτό” επεισόδιο την Πέμπτη (εικόνες)