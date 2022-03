Κόσμος

Ουκρανία: Ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας ζητά από τις ΗΠΑ

Η Ουκρανία είναι παραδομένη στο έλεος βομβαρδισμών του ρωσικού στρατού. Τι ζητά από τις ΗΠΑ

Η Ουκρανία παραδομένη στο έλεος βομβαρδισμών του ρωσικού στρατού. Η Χερσώνα του ουκρανικού νότου διαφαίνεται ότι γίνεται η πρώτη μεγάλη πόλη που περιέρχεται στον έλεγχο των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Δραματικές στιγμές ζει εξίσου η Μαριούπολη, η οποία βρίσκεται περικυκλωμένη από όλες τις πλευρές. Το Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά, τελεί υπό πολιορκία. Και στο Κίεβο η μεγάλη μάχη δείχνει να πλησιάζει.

Με τον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν να εισέρχεται στην όγδοη ημέρα, η ρωσική προώθηση για την περικύκλωση και κατάληψη μεγάλων πόλεων της Ουκρανίας επιταχύνεται, και η Μόσχα «βρυχάται» κατά τη Δύσης επισείοντας ανοιχτά ακόμη και την απειλή ενός πυρηνικού ολέθρου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ανακοίνωσε σήμερα ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Άντονι Μπλίνκεν, με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών τους ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω οι δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας αλλά και την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις εχθροπραξίες και να επιτρέψει το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων», έγραψε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Twitter.

