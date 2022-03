Οικονομία

Βρετανία: Θρίλερ με τον θάνατο Ουκρανού μεγιστάνα

Φαίνεται πως είχε στενές σχέσεις με τη Ρωσία

Συναγερμός στις βρετανικές αρχές έχει σημάνει ο θάνατος ενός Ουκρανού μεγιστάνα, ο οποίος είχε στενές σχέσεις με τη Ρωσία, με τους ανθρώπους του κύκλου του να το αποδίδουν στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ουκρανός μεγιστάνας Μικαΐλ Γουότφορντ, βρέθηκε κρεμασμένος στη βίλα του στο Σάρεϊ, στα νοτιοανατολικά της χώρας, με τους ανθρώπους του στενού του κύκλου να αφήνουν να εννοηθεί ότι ο θάνατός του δεν οφείλεται σε αυτοκτονία.

«Το μυαλό του είχε επηρεαστεί από τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία», δήλωσε ένας οικογενειακός του φίλος στη Sun και πρόσθεσε: «Ο χρόνος του θανάτου όμως και της εισβολής στην Ουκρανία, σίγουρα δεν είναι τυχαία».

Από τη μεριά του, ακόμη ένας φίλος ανέφερε ότι «ο θάνατός του προκαλεί ερωτήματα. Ειδικά μάλιστα μετά από τους άλλους ύποπτους θανάτους Ρώσων που έχουν υπάρξει στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι λογικό να υπάρχουν εικασίες».

Ωστόσο, σημειώνεται πως το όνομα του Ουκρανού μεγιστάνα δεν υπήρχε σε καμία από τις λίστες που κυκλοφορούσαν με επιχειρηματίες που συνεργάζονταν με την κυβέρνηση της Ρωσίας.

Ποιος ήταν ο μεγιστάνας

Ο 66χρονος Μικαΐλ Γουότφορντ, γεννημένος ως Μιχαήλ Τολστοσέγια το 1955 στη Σοβιετική Ένωση, ζούσε με την σύζυγό του Τζέιν, με καταγωγή από την Εσθονία, και τα δύο τους παιδιά στη Βρετανία.

Ήταν ευρέως γνωστός ως Misha και, σύμφωνα με τους Sunday Times, απέκτησε το επώνυμό του αφού μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έφτασε να έχει μεγάλη περιουσία με την ενασχόλησή του με δραστηριότητες σχετικές με πετρέλαιο και φυσικό αέριο ενώ είχε επεκταθεί και στην αγορά ακινήτων σε όλη τη Βρετανία.

