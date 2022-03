Κοινωνία

Απολύσεις δικαστών για καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων

Νέες απολύσεις δικαστικών αποφάσισε η Πειθαρχική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην απονομή Δικαιοσύνης.

Της Λίας Κοντοπούλου

Εκτός δικαστικού σώματος τίθενται επτά δικαστές, μετά από απόφαση της Πειθαρχικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου οι οποίοι κρίθηκαν υπηρεσιακά ανεπαρκείς λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην έκδοση αποφάσεων.

Τρεις από τους ελεγχόμενους δήλωσαν οι ίδιοι ότι επιθυμούν να απολυθούν από το δικαστικό σώμα και να διοριστούν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, επειδή διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους ρυθμούς απονομής δικαίου και το φόρτο εργασίας.

Ενδεικτικά, σε μία περίπτωση πρωτοδίκης είχε πέντε πειθαρχικές ποινές και είχαν αφαιρεθεί τετρακόσιες υποθέσεις λόγω των καθυστερήσεων από το έτος 2012. Σε άλλη περίπτωση αφαιρέθηκαν ογδόντα έξι δικογραφίες που εκκρεμούσαν από το 2018.

Άλλος πρωτοδίκης έχει ήδη επτά πειθαρχικές αποφάσεις σε βάρος του και του είχε επιβληθεί πρόστιμο και προσωρινή παύση. «Βρίσκεται στα όρια της αμέλειας και δεν επαρκεί ούτε για το δημόσιο τομέα», σημείωσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Β.Πλιώτας, συμπληρώνοντας ότι «οι αποφάσεις του είναι πρόχειρες, επιγραμματικές, χωρίς αιτιολογία, υπάρχουν αποφάσεις του μόλις των τριών σειρών».

Σε άλλη περίπτωση, γυναίκα πρωτοδίκης με δύο ξένες γλώσσες και μεταπτυχιακό τίτλο σε ένα χρόνο δημοσίευσε μόλις δέκα αποφάσεις, είχε συνολικά εκατόν πενήντα τέσσερις εκκρεμείς υποθέσεις, ενώ μία υπόθεση την κρατούσε τέσσερα χρόνια χωρίς να δημοσιεύσει την απόφαση. Της είχε επιβληθεί πειθαρχική στέρηση μισθού δύο μηνών και δέκα ημερών. Επικαλέστηκε προβλήματα υγείας της μητέρας της, με την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Μ.Γεωργίου να επισημαίνει ότι «όλοι έχουμε προβλήματα, είτε οικογενειακά, είτε με τους γονείς μας, αλλά τα επιλύουμε χωρίς να επιβαρύνεται η δικαστική μας πορεία. Έχετε φανταστεί εκτός του ατόμου σας και της μητέρας σας, πόσες χιλιάδες άτομα, όπως είναι δικηγόροι, διάδικοι, μέλη πειθαρχικών συμβουλίων και άλλοι, ταλαιπωρήθηκαν επί σειρά ετών, όταν κάνετε 4 χρόνια να εκδώσετε μια απόφαση;».

Η Πειθαρχική Ολομέλεια, μετά και από σύμφωνη γνώμη του κ. Πλιώτα, αποφάσισε την οριστική απόλυσή της και το διορισμό της στο Δημόσιο.

Σε άλλη περίπτωση δικαστίνας σε Πρωτοδικείο της Πελοποννήσου, η οποία είχε διακόσιες εκκρεμείς υποθέσεις, η προϊσταμένη της είχε αναγκαστεί να την μηνύσει για υπεξαγωγή εγγράφων, καθώς δεν παρέδιδε τις δικογραφίες.

Αυτό ήταν το δεύτερο πακέτο απολύσεων της Πειθαρχικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στην εκπνοή του προηγούμενου έτους ακόμα έξι δικαστές αποπέμφθηκαν από το δικαστικό σώμα, λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων.

