Ουκρανία - διάγγελμα Ζελένσκι: Δεν φοβάμαι να πεθάνω (βίντεο)

Τι ανέφερε στο δραματικό του διάγγελμα ο πρόεδρος Ζελέσκι. Έκκληση και στους Ευρωπαίους

Άλλο ένα δραματικό διάγγελμα έκανε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας την ώρα που είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην χώρα του και την Ρωσία.

Ο Ζελένσκι ιδιαίτερα καταπονημένος αλλά αποφασισμένος για όλα έκανε αναφορά στην αρχαία Ελλάδα λέγοντας: «Δεν θέλω η ιστορία να μας καταγράψει ως έναν θρύλο όπως αυτό των 300 της Σπαρτιατών. Θέλω ειρήνη».

“I don’t want Ukraine’s history to be a legend about 300 Spartans. I want peace.”

Ukrainian President Volodymyr Zelensky addresses his country in the face of the Russian invasion. pic.twitter.com/fXZu6igpsr