Ουκρανία - Πούτιν: Κανείς δεν θα μας απειλήσει, ούτε με πυρηνικά

Η Ουκρανία βάζει στρατιωτικό εξοπλισμό στον αστικό ιστό και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον άμαχο πληθυσμό ως «ασπίδα» υποστήριξε ο Βλάντιμιρ Πούτιν.

Όπως είπε έχει ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους αλλά η ουκρανική κυβέρνηση δεν τους επιτρέπει να φύγουν "'ανθρωποι που προσπάθησαν να φύγουν, χτυπήθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές, αυτά μόνο Ναζί τα έκαναν" προσέθεσε.

Στις κατηγορίες που εξαπέλυσε περιέλαβε και το ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί μισθοφόρους.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε ότι το κράτος θα αποζημιώσει τις οικογένειες των στρατιωτικών που χάθηκαν στον πόλεμο ενώ θα καταβληθεί αποζημίωση και στους Ρώσους στρατιώτες που τραυματίστηκαν.

«Κανείς δεν θα μας απειλήσει, ούτε με πυρηνικά, είμαστε ένας περήφανος λαός με περήφανο στρατό», είπε και επανέλαβε την απαίτηση για «αποστρατιωτικοποίηση» και αποναζιστικοποίηση.

Αμέσως μετά κράτησε ένα λεπτό σιγή για τους Ρώσους που χάθηκαν στις μάχες.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ακόμη πως η «στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία εξελίσσεται βάσει σχεδίου και χρονοδιαγράμματος και επαίνεσε τους στρατιώτες του, χαρακτηρίζοντάς τους «ήρωες».

«Θέλω να πω ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση προχωρά αυστηρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το σχέδιο. Όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί έχουν επιτευχθεί» υποστήριξε, μία εβδομάδα αφότου η Μόσχα έστειλε τανκς και στρατιώτες στην Ουκρανία από βορρά, ανατολή και νότο.

Οι δηλώσεις του Πούτιν κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, οι οποίες μεταδόθηκαν τηλεοπτικά, είχαν σκοπό να αντικρούσουν δηλώσεις από δυτικές κυβερνήσεις και υπηρεσίες πληροφοριών ότι η ρωσική εκστρατεία έχει βαλτώσει εξαιτίας προβλημάτων εφοδιασμού, λαθών τακτικής και της απροσδόκητα σθεναρής αντίστασης των Ουκρανών.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε κατηγορίες εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων, για τις οποίες δεν έδωσε αποδείξεις, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι είχαν βασανίσει και σκοτώσει ρώσους αιχμαλώτους πολέμου, ότι κρατούσαν ομήρους πολίτες ξένων χωρών και ότι χρησιμοποιούσαν «ανθρώπινες ασπίδες».

Επανέλαβε το σκεπτικό του για τον πόλεμο, το οποίο η Ουκρανία και η Δύση έχουν απορρίψει ως αβάσιμη προπαγάνδα. «Σήμερα στο ουκρανικό έδαφος οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί μας πολεμούν για τη Ρωσία, για μία ειρηνική ζωή για τους πολίτες του Ντονμπάς, για την αποναζιστικοποίηση και αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας», είπε ο Πούτιν, κατηγορώντας τη Δύση για τη διαμόρφωση αυτής της απειλής στα σύνορα της χώρας του.?

