Ουκρανία: "Ανθρωπιστικοί διάδρομοι" για την απομάκρυνση των αμάχων

Σύντομα θα υπάρξει και τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές που συμμετείχαν στις σημερινές συνομιλίες με τους Ουκρανούς ομολόγους τους επιβεβαίωσαν ότι συμφώνησαν να «στηρίξουν» τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για τους αμάχους που θέλουν να φύγουν από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με έναν Ρώσο διαπραγματευτή, τις δηλώσεις του οποίου μετέφερε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το πρακτορείο Interfax, συμφωνήθηκε επίσης μια «πιθανή» κατάπαυση του πυρός γύρω από αυτούς τους διαδρόμους.

Ο ίδιος είπε ότι θεωρεί ότι αυτή είναι «ουσιαστική πρόοδος» στις συνομιλίες, κατά τις οποίες συζητήθηκαν «στρατιωτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα» αλλά και η μελλοντική πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης.

