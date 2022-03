Κόσμος

Ουκρανία - Ρωσία: οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι και ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων

Τι αναφέρουν οι δύο πλευρές για τον δεύτερο γύρο διαβουλεύσεων, ενώ το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις βομβαρδίζονται. Περικυκλωμένη απο ρωσικά στατεύματα η Μαριούπολη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαπραγμάτευση Ουκρανών-Ρώσων στη Λευκορωσία με πρώτο στόχο του Κιέβου να συμφωνηθεί ανθρωπιστικός διάδρομος, ωστόσο τα πρώτα μηνύματα δεν φαίνονται ενθαρρυντικά.

Ουκρανός διαπραγματευτής υποστηρίζει ότι οι συζητήσεις δεν οδηγούν στα αποτελέσματα που ήλπιζε το Κίεβο, αλλά οι πλευρές συζήτησαν για ανθρωπιστικούς διαδρόμους και να συνομιλήσουν ξανά.

«O δεύτερος γύρος συνομιλιών τελείωσε. Δυστυχώς τα αποτελέσματα που χρειάζεται η Ουκρανία δεν επιτεύχθηκαν ακόμα. Υπάρχει λύση μόνο για την οργάνωση ανθρωπιστικών διαδρόμων...», έγραψε στο Twitter.

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου, δήλωσε απόψε ότι ο τρίτος γύρος των συνομιλιών με τη Ρωσία θα διεξαχθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το πρακτορείο ειδήσεων Belta της Λευκορωσίας.

Συμπλήρωσε πως υπήρξε μια συνεννόηση για την παράδοση φαρμάκων και τροφίμων σε τοποθεσίες όπου μαίνονται οι πιο σκληρές μάχες.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι συζητήσαμε την ανθρωπιστική πτυχή με αρκετή λεπτομέρεια, επειδή πολλές πόλεις είναι πλέον περικυκλωμένες. Υπάρχει μια δραματική κατάσταση με ανάγκες για φάρμακα, τρόφιμα και απομάκρυνση ανθρώπων», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε τηλεφωνικά με τον Γάλλο ομόλογό του Εμμανουέλ Μακρόν θέτοντας τους όρους του για συνομιλίες με την Ουκρανία.

«Επιβεβαιώθηκε ότι στόχος πρώτα και κύρια είναι η αποστρατικοποίηση και η ουδετερότητα της Ουκρανίας, για να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα αποτελέσει ποτέ απειλή για τη Ρωσία», έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του Κρεμλίνου. Ο Πούτιν είπε στον Μακρόν ότι «οι στόχοι της ειδικής επιχείρησης [της Ρωσίας] θα επιτευχθούν ό,τι κι αν συμβεί».

«Οποιαδήποτε προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο με την παράταση των συνομιλιών θα σημαίνει μόνο ότι θα έχουμε πρόσθετες απαιτήσεις από το Κίεβο», υποστήριξε.

Σκληρές μάχες

Aνηλεώς βομβαρδίζονται από τους Ρώσους Κίεβο, Χάρκοβο, Μαριούπολη και Χερσώνα, στην όγδοη ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία.

Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου ηχούν σειρήνες της αεράμυνας. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να πάνε αμέσως σε καταφύγια, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν εκρήξεις, αλλά δεν δίνονται λεπτομέρειες. Δεν είναι ξεκάθαρο αν βρίσκεται σε εξέλιξη αεροπορική επιδρομή ή ποιοι είναι οι στόχοι.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε μάχες στα όρια του Κιέβου και σε πιθανή κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους. Δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των πληροφοριών αυτών ανεξάρτητα. «Ο εχθρός προσπαθεί να εισβάλει στην πρωτεύουσα», προειδοποίησε ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram.

Παράλληλα, ένας σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους για να καταλάβουν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.





Απειλούν οι αυτονομιστές τη Μαριούπολη

Οι ουκρανικές αρχές προσπαθούν να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια στην πόλη Μαριούπολη, όπου υπό κατοχή βρίσκονται 400.000 άνθρωποι, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

«Αυτήν τη στιγμή προσπαθούμε να βοηθήσουμε την Μαριούπολη. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση 400.000 άνθρωποι… Προσπαθούμε να στείλουμε εκεί ανθρωπιστική βοήθεια» δήλωσε η Λουντμίλα Ντενίσοβα αρμόδια της ουκρανικής Βουλής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο τηλεοπτικό δίκτυο «Ukraina-24».

«Δουλεύουμε πρώτον για να βοηθήσουμε του πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Δηλαδή δημιουργούμε σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, με τους στρατιωτικούς μικρούς ‘πράσινους διαδρόμους’ ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας είτε να εγκαταλείψουν τα επικίνδυνα σημεία, είτε να τους παράσχουμε την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια» δήλωσε η ίδια.

Ουκρανία: Οι Λευκορώσοι έχουν λάβει εντολή να εισβάλλουν

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτιμά ότι ο λευκορωσικός στρατός έχει ήδη λάβει εντολή να εισβάλει στην ουκρανική επικράτεια.

Το Κίεβο έχει αναφέρει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το έδαφος της Λευκορωσίας για να εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και το Μινσκ επέτρεψε στον ρωσικό στρατό να εισέλθει στο ουκρανικό έδαφος.

Στη Χερσώνα ο ρωσικός στρατός



Εξάλλου, Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν σήμερα την παρουσία του ρωσικού στρατού στη Χερσώνα, μεγαλούπολη της νότιας Ουκρανίας που η Μόσχα ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι καταλήφθηκε έπειτα από σφοδρές μάχες.

Ο επικεφαλής των περιφερειακών αρχών Γκενάντι Λαχούτα ανέφερε μέσω Telegram ότι «οι δυνάμεις κατοχής (ο ρωσικός στρατός) βρίσκονται σε όλες τις συνοικίες της πόλης και είναι πολύ επικίνδυνες».

Ο δήμαρχος της πόλης των 290.000 κατοίκων Ιγκόρ Κολιχάγεφ ανέφερε ότι συνομίλησε με τους «ένοπλους επισκέπτες», υπονοώντας, χωρίς να κατονομάσει, τους Ρώσους στρατιωτικούς.

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σχολεία στο Χάρκοβο

Στο Χάρκοβο, όπως μεταδίδει το CNN, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τουλάχιστον τρία σχολεία, έναν καθεδρικό ναό και καταστήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα.

Η Μαρίνα Φένινα, μέλος της αποστολής παρατηρητών του ΟΑΣΕ, σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο. Μέλος της ειδικής αποστολής παρατηρητών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στην Ουκρανία σκοτώθηκε προχθές Τρίτη κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών στο Χάρκοβο, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ ο διεθνής οργανισμός.

Σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε, ο ΟΑΣΕ κατονομάζει το θύμα, τη Μαρίνα Φένινα, διευκρινίζοντας πως έχασε τη ζωή της καθώς «έκανε προμήθειες για την οικογένειά της σε μια πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη».

Ζελένσκι: Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα εκτός από την ελευθερία μας

Οι γραμμές άμυνας της Ουκρανίας αντέχουν απέναντι στη ρωσική εισβολή, είπε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο τελευταίο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και πρόσθεσε ότι από τα μεσάνυχτα η Μόσχα βομβαρδίζει ακατάπαυστα.

«Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα εκτός από την ελευθερία μας», είπε ο Ζελένσκι τονίζοντας ότι η Ουκρανία παραλαμβάνει καθημερινώς προμήθειες όπλων από τους διεθνείς συμμάχους της.

Είπε ακόμη ότι έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που η Ουκρανία κατέγραψε το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού: «Εδώ και μια εβδομάδα ένας άλλος ιός μάς έχει επιτεθεί», είπε ο Ζελένσκι αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι τακτικές της Ρωσίας που αλλάζουν και ο βομβαρδισμός αμάχων σε πόλεις απέδειξαν ότι η Ουκρανία αντιστέκεται με επιτυχία στο αρχικό σχέδιο της Μόσχας για την επίτευξη μιας γρήγορης νίκης μέσω μιας χερσαίας επίθεσης.

Λονδίνο: Μικρή η πρόοδος των Ρώσων

Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην ουκρανική πρωτεύουσα έχει σημειώσει λίγη πρόοδο τις τελευταίες τρεις ημέρες και οι πόλεις Χάρκοβο, Τσερνιχίβ και Μαριούπολη παραμένουν υπό τον έλεγχο των Ουκρανών, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών του βρετανικού στρατού.

«Το κύριο σώμα της μεγάλης οχηματαπομπής που προελαύνει προς το Κίεβο παραμένει περισσότερα από 30 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης καθώς καθυστερεί λόγω της σταθερής ουκρανικής αντίστασης, μηχανικής βλάβης και κυκλοφοριακής συμφόρησης», αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε επικαιροποιημένη αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Η οχηματοπομπή σημείωσε μικρή ευδιάκριτη πρόοδο σε τρεις ημέρες», σημείωσε. «Παρά τον βαρύ ρωσικό βομβαρδισμό, οι πόλεις Χάρκοβο, Τσερνιχίβ και Μαριούπολη παραμένουν στα χέρια των Ουκρανών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι 498 Ρώσοι στρατιώτες έχουν ήδη σκοτωθεί και 1.597 τραυματιστεί στον πόλεμο του Πούτιν. Ο πραγματικός αριθμός αυτών που έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί θα είναι σχεδόν βέβαιο σημαντικά υψηλότερος και θα συνεχίσει να αυξάνεται», καταλήγει.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Πούτιν: «Σταμάτα αμέσως την αιματοχυσία»

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «να σταματήσει αμέσως αυτή η αιματοχυσία» και να αποσύρει τα στρατεύματα από το έδαφος της Ουκρανίας.

Στη δήλωσή τους, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν επίσης τη Ρωσία ότι εξαπέλυσε «πλήρη επίθεση στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την αλήθεια», εμποδίζοντας την πρόσβαση σε ανεξάρτητους ειδησεογραφικούς σταθμούς, εμποδίζοντας την ικανότητά τους να μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με την εισβολή.

Οι ΗΠΑ επεσήμαναν επίσης τον «στραγγαλισμό» από τη Ρωσία σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Twitter, το Facebook και το Instagram, το οποίο είπε ότι επέτρεψε σε εκατομμύρια Ρώσους να έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητες πληροφορίες και να συνδέονται μεταξύ τους σε όλο τον κόσμο.

Ρωσικά άρματα μπήκαν στην Ενεργκοντάρ, δίπλα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Οι ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ στην Ενεργκοντάρ, δίπλα στον μεγαλύτερο σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη, αφού μπήκαν με άρματα στην πόλη αυτήν, ανέφερε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Γερασένκο.

Νωρίτερα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες εντείνουν τις προσπάθειές για να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Οι εργαζόμενοι στον σταθμό κατοικούν στη διπλανή πόλη, την Ενεργκοντάρ. Η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από το Κίεβο.

Τσερνίχιφ: 33 νεκροί από αεροπορικές επιδρομές

Τριάντα τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από το ρωσικό πλήγμα εναντίον δύο σχολείων και κατοικιών στην ουκρανική πόλη Τσερνίχιφ, ανακοίνωσε η υπηρεσία διάσωσης της επαρχίας αυτής. Στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία διακρίνεται καπνός να υψώνεται από τα κατεστραμμένα διαμερίσματα. Συντρίμμια είναι σκορπισμένα στο έδαφος και οι διασώστες απομακρύνουν πτώματα.





