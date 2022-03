Παράξενα

Βρετανία: “Κατεβάζουν” τις ρωσικές βότκες από τα ράφια

Μία πρωτοβουλία - απάντηση στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Δύο βρετανικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι Co-operative και Morrisons, αφαίρεσαν από τα ράφια τους τη ρωσική βότκα ως απάντηση στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Σε απάντηση στην εν εξελίξει εισβολή στην Ουκρανία από ρωσικές δυνάμεις και ως ένδειξη αλληλεγγύης στον λαό της Ουκρανίας, λάβαμε την απόφαση να σταματήσουμε την πώληση ρωσικής βότκας», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Co-op, της έβδομης μεγαλύτερης βρετανικής αλυσίδας σουπερμάρκετ, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία του κλάδου.

Η βότκα Russian Standard σταματά να διατίθεται προς πώληση άμεσα, καθώς «διατίθεται ανοιχτά στην αγορά ως ρωσική» και παράγεται στη χώρα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ένας εκπρόσωπος της Morrisons είπε ότι και αυτή η αλυσίδα διέκοψε την πώληση της Russian Standard.

Η μεγαλύτερη βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Tesco δήλωσε ότι ακολουθεί τους κανόνες της βρετανικής κυβέρνησης σχετικά με τις συναλλαγές με τη Ρωσία.

